Elon Musk, yeni projesini açıkladı: Astronotlar uzayda başlarını dışarı çıkarabilecek

01 Nisan 2021 Perşembe, 08:36

Görsel: Spacex

Resmi SpaceX hesabının "Mürettebat için yeni bir manzara" ifadeleriyle paylaştığı tweet'te görülen Dragon kapsülü, astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak.

SpaceX CEO'su Elon Musk fotoğrafı retweetleyerek "'uzayda olduğunuzu en çok hissedeceğiniz yerin' muhtemelen camdan bir kubbenin içi" olduğunu belirtti.

2019'da uzay istasyonuna başarılı bir yolculuğu tamamlayan Dragon kapsülü, NASA'nın Dünya'yla yörüngedeki araçlar arasındaki seyahatleri devlet kuruluşlarından veya yabancı roketlerden özel şirketlere taşıma planının bir parçası.

Daha önce NASA astronotları, uzay mekiği görevlerinin 2011'de tedavülden kaldırılmasının ardından Rus roketlerini kullanmak zorundaydı fakat SpaceX ve Boeing araçlarının kullanılması uzay ajansı için yeni fırsatlar sunuyor.

Dragon kapsülü, uçuş sırasında aracı çalıştırmak ve yönlendirmek için kullanılan 16 Draco iticisi sayesinde tek seferde 7'ye kadar yolcu taşıma kapasitesine sahip. İticilerin her biri araç manevra yaparken, yörüngesini ayarlarken ve kapsülün yüksekliğini kontrol ederken yaklaşık 41 kilo kuvvet üretebiliyor.

Dragon kapsülünün yeni tasarımı dün SpaceX'le ilgili tek gelişme değildi: Teksas'taki Boca Chica'dan fırlatılan bir SN11 uzay aracı düştü ve infilak etti.

Başarısız iniş, cuma ve pazartesi günkü fırlatma girişimlerinin sırasıyla teknik sorunlar ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) müfettişinin bulunmaması nedeniyle ertelenmesinden sonra yaşandı.

Musk, Twitter'da "Görünüşe göre 2. motor yükselme sırasında sorun yaşadı ve inişteki yanma sırasında çalışmak için gerekli yanma odası basıncına ulaşamadı ama teorik olarak buna gerek yoktu. İnişteki yanma başladıktan kısa bir süre sonra önemli bir şey oldu. Bugünün ilerleyen saatlerinde detayları inceleyebildiğimizde ne olduğunu öğrenmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Independent Türkçe