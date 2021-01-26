Elon Musk'tan bir ilk: Uzaya lazer gönderdi
SpaceX'in Starlink fırlatışında uydular ilk defa kutup yörüngesine yerleştirildi ve lazer teknolojisi ilk defa kullanıldı.
Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX’in uydu bazlı küresel internet projesi Starlink'e ait yörüngedeki uydu sayısı bine yaklaştı.
Independent'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen fırlatma ile şirket bir ile imza attı.
Aynı habere göre, Starlink fırlatışında uydular ilk defa kutup yörüngesine yerleştirildi ve lazer teknolojisi ilk defa kullanıldı.
Şirketin sahibi ve CEO'su olan Elon Musk, SpaceX'in son Starlink internet uydu grubunun lazerlerle donatıldığını açıkladı.
Musk, Twitter’da yaptığı paylaşımda "uydular arası lazer bağlantıları var, bu nedenle kutuplarda yer istasyonlarına ihtiyaç duymuyorlar" ifadelerine yer verdi.
Şirket ABD, Kanada ve İngiltere'de özel bir anten cihazı satın alan sınırlı sayıda kullanıcıya hizmet sunuyor.
SpaceX, Starlink projesi çerçevesinde toplamda 12 bin internet uydusu fırlatmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek'ten partisine: Bazı şerefsizler...
- Erdoğan’a çocuklarının ömrünü veren başkan yeniden aday
- Soylu'ya hakaret eden kişi hakkında iddianame düzenlendi
- CHP'li belediye başkanından İnce sinyali
- Kanser hastası yurttaş Erdoğan'a seslendi: Aç yatıyorum!
- Cumhur İttifakı'nın 5 ayda oyları eridi
- Babacan ve Karamollaoğlu'ndan ortak basın açıklaması
- Zavallılığın eseri
- 'Keyif çayı' programına şöförlerden isyan
- Alevilerin evleri yine işaretlendi
Video Haberler
- Rus turistlere dehşeti yaşatan şüpheli böyle yakalandı
- Habertürk TV sunucusu zamlara böyle isyan etti
- Bankada borçları nedeniyle kendini yakmaya çalıştı
- Dikkat! Prof. Dr. Tevfik Özlü'den korkutan uyarı
- Ekrem İmamoğlu'ndan GTA 5 göndermeli hijyen paylaşımı
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
- Avrupa Uzay Ajansı 'mavi ışık' görüntüsünü yayınladı
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek'ten partisine: Bazı şerefsizler...
- Erdoğan’a çocuklarının ömrünü veren başkan yeniden aday
- Soylu'ya hakaret eden kişi hakkında iddianame düzenlendi
- CHP'li belediye başkanından İnce sinyali
- Kanser hastası yurttaş Erdoğan'a seslendi: Aç yatıyorum!
- Cumhur İttifakı'nın 5 ayda oyları eridi
- Babacan ve Karamollaoğlu'ndan ortak basın açıklaması
- Zavallılığın eseri
- 'Keyif çayı' programına şöförlerden isyan
- Alevilerin evleri yine işaretlendi