Elon Musk'tan bir ilk: Uzaya lazer gönderdi

26 Ocak 2021 Salı, 10:00

Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX’in uydu bazlı küresel internet projesi Starlink'e ait yörüngedeki uydu sayısı bine yaklaştı.

Independent'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen fırlatma ile şirket bir ile imza attı.

Aynı habere göre, Starlink fırlatışında uydular ilk defa kutup yörüngesine yerleştirildi ve lazer teknolojisi ilk defa kullanıldı.

Şirketin sahibi ve CEO'su olan Elon Musk, SpaceX'in son Starlink internet uydu grubunun lazerlerle donatıldığını açıkladı.

Musk, Twitter’da yaptığı paylaşımda "uydular arası lazer bağlantıları var, bu nedenle kutuplarda yer istasyonlarına ihtiyaç duymuyorlar" ifadelerine yer verdi.

Şirket ABD, Kanada ve İngiltere'de özel bir anten cihazı satın alan sınırlı sayıda kullanıcıya hizmet sunuyor.

SpaceX, Starlink projesi çerçevesinde toplamda 12 bin internet uydusu fırlatmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması bekleniyor.