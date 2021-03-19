Elon Musk'tan büyük projesi için açıklama: 'Neredeyse hazır'

19 Mart 2021 Cuma, 10:13

Önceki SN10 prototipinin kendi yüksek irtifa denemesini gerçekleştirmesinden bu yana yalnızca iki hafta geçti. Ama Starship SN11, daha şimdiden SpaceX'in Teksas'taki Boca Chica tesisinin fırlatma rampasında.

Genelde SpaceX, fırlatmanın devam edebilmesi için bir araya gelmesi gereken çok sayıdaki değişkene dikkat çekiyor ve gerçekleşmesine birkaç dakika kalana dek Starship denemelerini duyurmuyor.

Bu değişkenler donanımla ilgili hazırlıkları, hava durumunu, yasal onayı ve yolların yerel düzeyde kapatılmasını içeriyor.

Cameron Belediyesi, güvenlik nedeniyle boşaltılması gereken 4 numaralı otoyolun ve Boca Chica Plajı'nın geçici olarak kapatılacağına dair herhangi bir bildirimi henüz yayımlamadı.

Salı günü Twitter'da paylaştığı gönderide Musk, Starship SN11'in "uçmaya neredeyse hazır" olduğunu yazarken SpaceX'in, yeni nesil uzay aracını ilk yörünge fırlatmasına temmuza kadar hazırlayacağını da doğruladı.

Starship'in son derece iddialı deneme programı, Musk'ın SpaceX çalışanlarına uzay aracının geliştirilmesinin diğer tüm projelerden öncelikli görmelerini emretmesinin ardından geldi.

Teknoloji milyarderi, 2023'te Ay'ın etrafında gezecek ilk ticari yolcularını uzay aracında ağırlamanın yanı sıra mürettebatlı Mars görevlerini de 2024 gibi yakın bir tarihte gerçekleştirmeyi umuyor.

SpaceX her yıl, her biri 100 kişiye kadar ulaşan kapasitesiyle günde üç kez uçuş yapabilecek 100 Starship inşa etmeyi planlıyor.

Nihai hedef Mars'ta kalıcı bir insan kolonisi kurmak. Musk, insanlığın gelecekte hayatta kalması için bunun gerekli olduğunu iddia ediyor.

Şiddetli bir patlamayla sonuçlanan Starship SN10 uçuş denemesinin ardından SpaceX, hesapta olmayan ani parçalanmaya rağmen aracın gelişim sürecinin iyi gittiğini söyledi.

Firma, "Bu test uçuşlarının hepsi, hem mürettebatı hem de kargoyu uzun süreli, gezegenler arası uçuşlarda taşımak ve insanlığın Ay'a geri dönmesini, Mars'a ve ötesine seyahat etmesini sağlamak için tasarlanmış tamamen yeniden kullanılabilir bir ulaşım sistemine yönelik anlayışımızı ve bu doğrultudaki çabalarımızı geliştirmekle ilgili" ifadelerini kullanmıştı.

Starship, Dünya yörüngesine 100 metrik tonu aşan yük taşıma kapasitesiyle şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü fırlatma aracı olacak.

Kaynak: Independent Türkçe