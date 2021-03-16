Elon Musk’tan 'Game of Thrones' göndermesi: 'Tekno Kralı'
Tesla’nın Ceo’su Elon Musk kendisine resmi olarak Technoking (Tekno Kralı), şirketin CFO’su Zach Kirkhon’una ise “Master of Coin” (Para Ustası) ünvanı verdi. İki ünvan da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nda (SEC) yer aldı. Bununla birlikte milyarder girişimcinin niye böyle bir karar aldığı bilinmiyor ancak Game of Thrones ve kripto para referansı dikkat çekiyor.
Tesla’nın CEO'su Elon Musk resmen kendisine yeni bir unvan verdi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) pazartesi günü sunulan bir belgede Elon Musk'ın Tesla'da resmi olarak "Technoking" unvanına sahip olduğu görüldü. Aynı belgei Tesla’nın CFO’su Zach Kirkhorn'aise "Master of Coin" (Para Ustası) olarak nitelendirildiğini gösteriyor.
Bu durum "Game of Thrones" adlı televizyon dizisine veya onun dayandığı kitap "Buz ve Ateşin Şarkısı"na yapılan açık bir göndermeye işaret ediyor. Çünkü Westeros evreninde kralın ya da kraliçenin saymanına “Master of Coin” deniliyor.
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Bununla brilikte, “Technoking” ve “Master of Coin” ünvanları, son zamanlarda kripto paraya ilişkin yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Musk’ın bu alandaki yatırımlarıyla da örtüşüyor. Coin kipto para birimlerine ek olarak kullanıyor ve Tesla geçen ay bir buçuk milyar dolar değerinde bitcoin aldığını açıklamıştı. Yani 49 yaşındaki girişimcinin kendini Tekno Kralı olarak nitelendirilmesi bu açıdan anlam kazanıyor.
Diğer taraftan Musk'ın neden "Technoking" ünvanını seçtiği belli değil ve SEC’e gönderilen belgede her iki iş insanında CEO ve CFO olarak pozisyonlarını koruyacağı belirtiliyor.
MUSK'IN KİŞİLİĞİYLE UYUMLU BİR HAREKET
Uzmanlar, 49 yaşındaki girişimcininin normalde Twitter aracılığıyla çeşitli şakalar yapmaktan hoşlandığından, hareketin Musk'ın genel kişiliğiyle uyumlu olduğunu belirtti. Musk’ın kamuoyu ile iletişimi geçmişte paydaşlar için endişe kaynağı oldu ve hatta bir Tesla yatırımcısı şirketin yönetim kurulunu "düzensiz" tweet'leri nedeniyle dava etti.
Öte yandan, Musk daha önce Tesla'da yönetim kurulu başkanı rolünü üstlenmişti, ancak kurul onu şirkete ilişkin "yanlış ve yanıltıcı ifadeler" ile tweet atmakla suçladıktan sonra 2018'de SEC ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak istifa etmek zorunda kalmıştı.
Kaynak: NTV
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