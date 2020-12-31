Elon Musk duyurdu: Dünyanın en hızlı ulaşım 'anahtarı' hakkında gelişme
Twitter üzerinden yeni açıklamalarda bulunan Elon Musk, Super Heavy'de yeni bir teknik benimseyeceklerini ve roketin sabitleyici ayaklar ile değil, fırlatma kulesinin kolları tarafından dik tutulacağını ifade etti. Musk, roket için Dünya içinde bir noktadan bir diğer noktaya hızlı uçuşun da anahtarı olacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.
SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden hâlâ geliştirme aşamasında olan Super Heavy roketi ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Musk’a göre Super Heavy, diğer SpaceX roketleri gibi yeniden kullanılabilir olmaya devam edecek ancak fırlatma sonrası Dünya’ya dönüş sırasında farklı bir teknik benimseyecek.
Elon Musk’a göre Super Heavy, yönünü ayarlamak için kanatçıklardan faydalanmaya devam edecek olsa da iniş yapmak ve dik durmak için ayaklara sahip olmayacak. Bunun yerine fırlatma kulesinde bulunan ve fırlatma öncesinde roketin dik pozisyonda kalmasını sağlayan fırlatma kulesi kolları, iniş yapan roketi “yakalayarak” dik tutmaya devam edecek.
Webtekno'nun aktardığı habere göre, Elon Musk, roketlerden sabitleyici ayakları kaldırmanın hem maliyet hem de ağırlık açısından avantaj sağlayacağını ifade ediyor. Dahası, Musk’a göre iniş yapan roket doğrudan fırlatma kulesinde olacağından bir saatten kısa süre içinde soğutulup yakıtla doldurularak yeniden fırlatmaya hazır hale gelebilecek.
SUPER HEAVY, DÜNYA ÜZERİNDE BİR YERDEN BİR YERE ULAŞMANIN EN HIZLI YOLU OLABİLİR
Elon Musk’ın daha önceki açıklamalarında Super Heavy için yalnızca insanoğlunun diğer gezegenlere ayak basmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Dünya içinde bir noktadan bir diğer noktaya hızlı uçuşun da anahtarı olacak demişti.
Super Heavy’nin doğrudan fırlatma rampasına dönerek bir saat gibi kısa bir sürede yeniden kullanılabilir hale gelmesi, roket endüstrisi açısından bir devrim olabilir. Bununla birlikte bir roketi fırlatma kulesinin kollarıyla yakalamak son derece hassas hesaplamalar gerektirdiğinden SpaceX’in böyle bir işi ne zaman gerçekleştirebileceğine dair tutarlı bir tahminde bulunmak zor.
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