Elon Musk’tan yeni Dogecoin paylaşımı: Dojo 4 Doge nedir?

22 Şubat 2021 Pazartesi, 14:30

Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya hesabı Twitter’dan attığı tweetlerle, kripto para borsasına adeta yön vermeye devam ediyor. Musk, son olarak 22 Şubat’ta hesabından ‘Dojo 4 Doge’ paylaşımını yaptı. Musk’ın yaptığı bu paylaşımın ne anlama geldiği ise merak konusu oldu. Musk, daha önce de piyasa değeri en yüksek 10 kripto para birimi arasında yer alan Dogecoin ile ilgili bir paylaşım yapmış, bu paylaşım üzerine Dogecoin’in değeri 10 günde yaklaşık 100'e katlanmıştı.

DOJO 4 DOGE NEDİR?

Tesla CEO’su Elon Musk‘ın 22 Şubat’ta yaptığı “Dojo 4 Doge” paylaşımındaki ‘dojo’ Tesla’nın tamamen otonom sürüşünü sağlayan 4D yapay zeka sistemini ifade ediyor. Dojo’nun anlamı süper bilgisayar olarak geçiyor. Elon Musk‘ın atmış olduğu Dojo 4 Doge tweetinden ilk çıkan anlam ise Dogecoin mining (madenciliği) için üst düzey bilgisayar kullanacağı şeklinde. “Dojo” kelimesi aynı zamanda Japon dövüş sanatları için bir okul ve eğitim tesisi olarak geçiyor. Elon Musk’ın bahsettiği dojo da bilgisayarlar için bir tür eğitim okulu.

Tesla Dojo süper bilgisayarı hakkında ise neredeyse hiç yeni bir bilgi bulunmuyor. Projeden ilk olarak 22 Nisan 2019 Tesla Özerklik Günü’nde bahsedildi. Yakın zamanda ise Georg Holtz, Tesmanian ve Elon Musk’tan gelen birkaç yorum bu projeye ışık tuttu.

DOGECOIN NEDİR?

Dogecoin, 2013 yılında parodi olarak yaratılmış bir para birimi. Üzerinde maskot olarak Japon shiba inu köpeği bulunan Dogecoin, 2010 yılında ortaya çıkan bir internet esprisine gönderme yapıyor. Adobe'tan bir ürün grup yöneticisi Jackson Palmer ve IBM'den yazılım mühendisi Billy Markus, Dogecoin'i çok da fazla üzerinde düşünmeden yarattıklarını söylüyor.

DOGECOIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Bir tür “meme token” (parodi simgesi) olarak piyasaya sürülen Dogecoin (DOGE) 24 saatte gösterdiği yüzde 45’e yakın yükseliş ile fiyatını 0,013 dolara çıkardı. DOGE‘un piyasa değeri 1.4 milyar doları aşarken, günlük ticaret hacmi 1.3 milyar doları buldu. DOGE için yaşanan artışın arkasındaki etkenlerden biri meme coin’in (parodi para) yaşadığı DeFi gelişmesi olarak gösteriliyor. DOGE’nin tokenize edilmiş verdiyonu olan renDOGE, merkeziyetsiz finans kullanıcıları için Ethereum ağında işlem görmeye başlıyor.

Reddit’e ait SatoshiStreetBets topluluğu, Dogecoin için GameStop‘takine (GME) benzer bir tavır sergiliyor. ‘Pump’ olarak adlandırılabilecek bu hareket, insanların DOGE için desteğe çağrılmasıyla başladı. Tesla CEO’su Elon Musk’ın da bu sıçramalarda başrol oynadığı biliniyor.

DOGECOIN NASIL ALINIR?

Dogecoin alabilmek için Paribu ya da Koinim gibi yerli kripto para borsalarında yer almanız gerekiyor. Bu parayı kullananların çoğu Paribu üzerinden işlem yapıyor. Öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesabınızı kimlik bilgileriniz ile onayladıktan sonra yatırım işlemlerine giriş yapabiliyorsunuz. Hesabınıza EFT, Havale ya da Papara sayesinde para yatırabiliyor ve hesabınızdaki para ile de Dogecoin alabiliyorsunuz.

Paribu hesabına para yatırılırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Örneğin Havale, EFT ya da papara üzerinden sadece kendi bireysel hesabınıza para yatırmanız gerekiyor. Ayrıca kendi adınıza açmış olduğunu bireysel, vadesiz ve Türk Lirası olan hesaplardan gönderim sağlamanız gerekiyor. Zaten Paribu üzerinde bir başka kişiye ait hesaplardan gönderim yapılmasına da izin verilmiyor. ATM üzerinden yapacağınız gönderimlerde ise gönderici bilgilerini teyit etmek mümkün olmadığı için kabul gönderiminiz gerçekleştirilemiyor. Gönderdiğiniz miktar anında Paribu üzerindeki hesabınıza yansıyor. İşlem sonrasında ise size gönderilen kodu açıklama alanına yazmanız önem taşıyor. Mutlaka bir açıklama belirtilmesi gerekiyor, aksi takdirde gerçekleştirilen transferlerin işlem ücreti gönderdiğiniz paradan düşülerek size iade ediliyor.