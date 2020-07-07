Elton John adına hatıra parası basıldı

07 Temmuz 2020 Salı, 02:00

Bu şekilde anılmanın “muhteşem bir onur” olduğunu söyleyen 73 yaşındaki sanatçı, “Son birkaç yıl, kariyerimin en unutulmaz anlarıyla dolu ve bu da serüvenimde başka bir köşetaşı” şeklinde konuştu.