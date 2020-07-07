Elton John adına hatıra parası basıldı

Elton John, İngiltere Kraliyet Darphanesi tarafından adına para basılarak onurlandırılan ikinci sanatçı oldu. Sanatçı Bradley Morgan tarafından tasarlanan parada John’un kendine has hasır şapkası ve bir çift müzik notasından çıkan gözlükleri resmediliyor.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2020 Salı, 02:00
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Bu şekilde anılmanın “muhteşem bir onur” olduğunu söyleyen 73 yaşındaki sanatçı, “Son birkaç yıl, kariyerimin en unutulmaz anlarıyla dolu ve bu da serüvenimde başka bir köşetaşı” şeklinde konuştu.


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