Elton John'un eski eşi balayında intihara kalkışmış

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 10:42

Ünlü şarkıcı ve besteci Sir Elton John’un 1984 yılında evlendiği ve yaklaşık 4 yıl evli kaldığı Renate Blauel’in çıktıkları balayında Valium hapları alarak intihara kalkıştığı anlaşıldı. Olay Blauel’in Londra’da bir mahkemeye sunduğu evraklar incelenince açığa çıktı.

Renate Blauel’in ifadesine göre çiftin St. Tropez’de çıktıkları balayının üçüncü gününde Elton John “Bu evlilik yürümüyor” diyerek ayrılmak istediği için intihar etmek istemiş.



Tüm bunların neden bunca yıl sonra ortaya çıktığı sorusuna yanıt olarak ise Elton John’un boşanırken yapılan anlaşmayı bozarak evliliklerine dair ayrıntıları hem otobiyografi kitabı “Me”de hem de “Rocketman” adlı filmde ifşa etmesini gösteriyor Blauel.



Mahkemeye başvuran Blauel eski kocasından tazminat olarak 3 milyon pound istiyor.



Elton John’un hukuki temsilcisi Jenny Afia konuyla ilgili olarak “Elton her zaman Renate’nin mahremiyetine saygı göstermiştir ve göstermeye de devam edecektir. Tüm bunlar Elton’dan yüklü miktarda para koparmak ve sahte ithamlarla adını kamuoyu önünde karalamak için yapılıyor.” açıklamasını yaptı.





