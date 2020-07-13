Elvis Presley'nin torunu yaşamına son verdi

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 09:43

Benjamin’in (sağdaki) intiharı sonrasında Lisa Marie Presley’nin yıkıldığı öğrenildi. (Görsel: Reuters)

Dünyanın en çok tanınan sanatçılarından biri olan Elvis Presley’nin torunu Benjamin Keough evinde ölü bulundu… 1977 yılında yaşamını yitiren Presley’nin kızı Lisa Marie Presley’nin oğlu olan Keough’nun bir tabanca ile intihar ettiği açıklandı.

27 yaşındaki Keough’nun ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken annesinin sözcüsü bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Lisa Marie Presley tamamen yıkıldı fakat 11 yaşındaki ikizleri ve en büyük kızı Riley için güçlü kalmaya çalışıyor. Benjamin’i çok seviyordu ve onu hayatının aşkı olarak görüyordu” ifadesi kullanıldı.

Dünyanın en büyük müzisyenlerinden Elvis Presley'in kızı Lisa Marie Presley ve müzisyen Danny Keough’nun oğlu olan Benjamin aynı zamanda dedesi gibi müzisyendi ve birkaç filmde rol almıştı. Yaşadığı apartmanda ölü olarak bulunan Benjamin Keough için polis “Olayda kullanılan bir silah var. İntihar onunla gerçekleşmiş. Halen soruşturma sürüyor” açıklamasında bulundu.

California’daki Calabasas semtinde ölü bulunan Benjamin’in göğsünden vurulduğu belirtildi.

Ünlü şarkıcı Elvis Presley’in kızı Lisa Marie Presley, daha önce Michael Jackson, Nicholas Cage, Michael Lookwood ve Danny Keough ile evlendikten sonra boşanmıştı. Benjamin, Presley’nin Danny Keough’tan olan oğlu. (Görsel: Reuters)

Kaynak: Sözcü