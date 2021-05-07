EMA, Covid-19 tedavisi için geliştirilen "Sotrovimab" ilacını değerlendirmeye aldı
Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), koronavirüsün yol açtığı enfeksiyonun tedavisi için geliştirilen "Sotrovimab" adlı ilacın ön değerlendirme sürecini başlattı.
EMA'nın hızlı kullanım onayı vermesi için yapılan ön değerlendirme sürecine dahil edilen ve "monoklonal antikor" olduğu belirtilen ilaç, GlaxoSmithKline ile Vir Biotechnology şirketleri tarafından geliştirildi.
EMA'dan yapılan açıklamada, ilacın laboratuvar ve hayvanlar üzerindeki çalışmalardan elde edilen ilk verilerin incelemesinin başladığı ancak fayda-risk dengesi hakkında karar vermek için henüz çok erken olduğu bildirildi.
EMA uzmanları, ilaçla ilgili klinik çalışmalardan elde edilen verileri de çıktıkça değerlendirilecek.
İlacın AB ülkelerindeki Covid-19 hastalarında kullanılması için resmi pazar onayı başvurusunu destekleyecek yeterli kanıt elde edilene kadar ön değerlendirme süreci devam edecek.
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