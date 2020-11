Emekçiler: ''Ekonomik kriz var; Geçinemiyoruz''

22 Kasım 2020 Pazar, 18:07

Otel ve Turizm İşçileri Sendikası, Kırmızı Gazete, İşçinin Kendi Partisi, Emek ve Adalet Platformu, İşçi ittifakı, Yaşar Usta Emek Portalı, Kadın İşçi Gazetesi'nin çağrısıyla Eminönü Meydanı'nda bir araya gelen emkçiler, 'geçinemiyoruz' diyerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

'Ekonomik kriz var. Adalet Yok! Geçinemiyoruz'' diyen emekçiler, ''Artık herkes kabul ediyor. Ekonomide kriz var. Evlerde işsizlik, yoksulluk var. Ülkede adalet yok, özgürlük yok. İş yok, aş yok. Şimdi bir de bunların üstüne koronavirüs salgını var. Tümüyle kontrolden çıktı, her mahallemize, her işyerimize yayıldı. Tüm bilim insanlarının kabul ettiği gibi özellikle İstanbul'da tam bir felakete dönüştü. Kaderimize terk edilmiş bir şekilde bu hastalığa yakalanıyoruz, hayatlarımızı kaybediyoruz. İşsizlik açlık ile hastalık tehdidi arasında sıkışıyoruz'' açıklamasını yaptı.

'HER TÜRLÜ İSRAF VE GEREKSİZ HARCAMAYA ACİLEN SON VERİLMELİ'

Yapılan basın açıklamasında, ''Devlet katındaki her türlü israf ve gereksiz harcamaya acilen son verilmeli. Neredeyse her saat iman tazeler gibi, her derde deva gibi, sermaye için tam serbestlik savunuluyor. Oysa tam aksine, biz ve bizim gibi ülkelerde sermaye hareketleri üzerinde kontrol uygulanmalı. Köprü, otoyol gibi kamu-özel ortaklığı projelerinin kamulaştırılması hedeflenmeli, bunlar için yapılan garanti ödemeleri durdurulmalı. Tüm özelleştirme bir soygundu. Özelleştirilmiş KİT’ler, Telekom, Tüpraş ve diğerleri, tazminatsız yeniden kamulaştırılmalı. Kamu işletmelerinde işçi denetimi uygulanmalı. Asgari ücret seviyesinde ücretlerden vergi alınmamalı. Asgari ücret yoksulluk sınırının üzerine çıkartılmalı. Vergi gelirlerinin çoğunluğu dolaylı vergilerden değil, doğrudan vergilerden sağlanmalı. Vergi dilimleri yükseltilmeli'' ifadeleri kullanıldı.