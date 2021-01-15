Emekçilerin ‘sefalet zammı’ protestosuna polis müdahalesi: Sendika başkanları gözaltına alındı

15 Ocak 2021 Cuma, 15:27

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve bağlı sendikalar, Ulus’taki Atatürk Anıtı önünde, kamu çalışanları ve emeklilerine yönelik 2021 zammını protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapmak istedi. Covid-19 salgını nedeniyle kısıtlı sayıda katılımcı ile düzenlenmek istenen açıklamaya, polis izin vermedi. Alanı ablukaya alan polis, konfederasyon üyelerine müdahale etti. Yaşanan arbedede, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük, konfederasyona bağlı Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi ile Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve Eğitim-İş Genel Sekreteri Ebru Sungar gözaltına alındı. Arbede sırasında Konfederasyon Genel Başkanı Mehmet Balık da gözaltına alınmaya çalışıldı. Konfederasyon üyelerinin tepkisi nedeniyle gözaltına alınanlar kısa süre sonra serbest bırakıldı. Konfederasyon üyeleri, açıklamaya izin verilmemesi üzerine Ulus’tan Kızılay’daki konfederasyon binasına yürüdü. Yürüyüş sırasında da konfederasyon üyeleri ile polis arasında sözlü tartışmalar yaşandı.

Cumhuriyet’e konuşan Balık, müdahaleyi faşist bir uygulama olarak nitelendirerek, “Eylemle ilgili bildirim yapmamıza karşın açıklama yapmamız yasaklandı. Anayasa’ya göre açıklama yapmamıza izin var. Devleti birkaç kişinin emrine bırakmışlar, vali ‘olmayacak’ dediğinde olmayacak duruma getirmişler. Demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin açıklama yapmasının önüne geçmek faşizmin geldiği son nokta” dedi.

‘ACI REÇETEYİ KABUL ETMİYORUZ’

Konfederasyon binasının önünde basın açıklamasını yapan Balık, TÜİK’in 2020 için açıkladığı yüzde 14,60’lık enflasyon oranının gerçeği yansıtmadığını belirterek, markette, manavda, pazarda 5 lira olan ürünün, TÜİK verilerinde 1 lira olarak gösterildiğini kaydetti. Gıda ürünlerindeki artışın yüzde 30’u bulduğunu, doğalgaza son bir yılda yüzde 34, elektriğe yüzde 33 zam geldiğini vurgulayan Balık, memur maaşları ile emekli aylıklarına gelen zamları eleştirerek, “Bu yıl da TÜİK’in çarpıtmaları sayesinde memur ve emekliler açlık sınırının altında bir zam artışına muhtaç edildi. TÜİK, memurun ve emeklinin maaş zammına adeta el koydu” dedi. İktidarın, krizin faturasını emekçilerin sırtına yüklediğini belirten Balık, “İktidar, devlet kurumlarının her birinde 4 maaş alan bürokratlara para bulurken, yurtdışındaki faiz lobilerine milyarlarca dolar faiz ödemeye devam ederken, bir avuç müteahhitte para bulurken, memurun ve emeklinin yüzde 7,36 zamma muhtaç edilmesini emekçiler olarak kabul etmiyoruz. AKP iktidarının, ekonomik kriz ve pandemi salgınının ağır şartlarında asgari yaşam mücadelesi veren kamu emekçilerine, emeklilere ve işçilere acı reçete dayatmasını kabul etmiyoruz” diye konuştu.

‘EN AZ YÜZDE 30 ZAM’

Memur-Sen’e de tepki gösteren Balık, Hakem Kurulu tarafından ilan edilen zammı ve sendikanın seyyanen zam talebini anımsatarak, “O gün katakulli yaparak kamu emekçilerini masada satan, sözleşmeyi tarihi bir başarı olarak sunan turkuaz konfederasyon, bugün tarihi bir rezalete imza attığını hem yaptığı itirazla hem de sebep olduğu sefalet zamlarıyla göstermekte” dedi. Toplu sözleşme masasının yeniden kurulması ve memurlara ek zam verilmesi çağrısında bulunan Balık, “Kamu emekçilerinin sadece satın alma gücünün korunabilmesi için maaşlarına en az yüzde 30 oranında zam yapılmalı. Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı. Vergi dilimleri 15’ten yüzde 10 düşürülmeli ve sabit tutulmalı” ifadelerini kullandı.