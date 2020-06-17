Emekler boşa mı gidecek?
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, final sınavına girecek öğrencilerine evin içerisindeki kişisel alanları göstermelerini şart koşarken, çevrimiçi sınavlarda internetin kesilmesi halinde ise sınavların geçersiz sayılarak öğrencilerin sorumlu olacağını bildirdi.
Üniversitenin kararına tepki gösteren öğrenciler,“Okul; ödev ile verebileceği notu, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işleyerek verecek. İnternet ve elektrik kesintisi olursa biz neden sorumlu olalım” dediler.
Medeniyet Üniversitesi bu hafta başlayacak olan online final sınavları öncesinde öğrencilere bir dizi uyarı içeren “Çevrimiçi Sınav Kuralları” başlıklı metin gönderdi. Öğrencilere gönderilen yazıda sınavda internet bağlantısının sorumluluğunun öğrencilerde olduğu belirtilerek, “Hangi sebeple olursa olsun sınav esnasında internet bağlantısının kopması veya kameranın kapanması durumunda sınav geçersiz sayılacaktır” denildi. Eğitimcilerin öğrencilerden kişisel alanlarını göstermelerini isteyebileceğini kaydedilen metinde, “Gözetmenler öğrencilerin bilgisayar ekranının yönünü çevirmesini isteyerek, kontrol edecektir. Kullandığınız masanın üstünde, altında, çevresinde herhangi bir ders notu, kitap vb. olmamalıdır. Gözetmenler hem cep telefonlarınız ile hem de bilgisayarınızdaki kameralar ile bu durumu kontrol edecektir” ifadelerine yer verildi.
YA İNTERNET KESİLİRSE
Okulun sınava ilişkin gönderdiği metne tepki gösteren Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi D.A., “Elimizde olmadan bir internet ya da elektrik kesintisi halinde verdiğimiz bütün emekler boşa çıkacak. İnternet ve elektrik kesintisi olursa biz neden sorumlu olalım” dedi. A.Ö. ise “Bahsettikleri görüntülü sınav sistemi özel hayatın gizliligˆi açısından uygun degˆil. İnsanların odalarının görüntülenmesi hiç hoş değil. Ayrıca öğrenciden kaynaklanmayan elektrik veya internet kesintisinde bütün emeklerimiz neden boşa gitsin. Birçok üniversitenin yaptığı gibi final sınavları yerine özgün içerikli ödevlerle de not verilebilirdi. Bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor” diye konuştu. l İSTANBUL
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