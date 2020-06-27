Emekli albay Ahmet Zeki Üçok'a hapis cezası!
Emekli askeri hakim albay Ahmet Zeki Üçok, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesini 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutmaya yönelik sözleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle, "Astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve hareket" suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Üçok'un cezasının ertelenmesi kararlaştırıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, emekli askeri hakim albay Ahmet Zeki Üçok'un, sosyal medya hesabından 15 Temmuz su¨recinin sorumlusunun, "Genelkurmay Bas¸kanı oldugˆu, yargılanması gerektigˆi" yönünde paylaşımlarda bulunduğu aktarıldı.
İddianamede, Üçok'un, atılı suçtan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRLARINI AŞIYOR"
Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, müştekiler Milli Savunma Bakanlığı avukatı Özel Aydın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç ile sanık Üçok'un avukatı Ugˆur Altun hazır bulundu. Avukat Aydın, sanığın söylemlerinin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını belirterek, cezalandırılması talebinde bulundu.
Avukat Olgaç da Yargıtay ic¸tihatları go¨z o¨nu¨ne bulundurulduğunda Üçok'un üzerine atılı suçu is¸ledigˆinin sabit olduğunu bildirdi ve sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesini istedi.
6 AY 7 GÜN HAPİS VERİLDİ ERTELENDİ
Sanık avukatı ise müvekkilinin kullandığı sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak beraat talebinde bulundu. Taleplerin dinlenilmesinin ardından hükmü açıklayan Hakim Celal Savaş, emekli askeri hakim albay Üçok'un, Askeri Ceza Kanunu'nun 95/4'üncü maddesinde belirtilen, "Astlık-u¨stlu¨k mu¨nasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara kars¸ı gu¨ven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve hareket" suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasına mahkum edildiğini açıkladı. Üçok'un cezasının ertelenmesi kararlaştırıldı.
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