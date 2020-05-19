Emekli Albay Üçok’un iddiası: İstifaya götüren ihale süreci
Tümamiral Cihat Yaycı, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı’ndan alınarak “pasif görev” olarak tanımlanan Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasına “tepki” olarak istifa etti. Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, Yaycı’nın istifasının ardında ihale sürecinin olduğunu iddia etti.
Yaycı’nın görevinden alınmasının ardından Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok’un yazdığına göre Deniz Kuvvetleri Lojistik Başkanlığı’nın sorumluluğunda olan ihale sürecinde şartnameye uygun olmadığı belirlenen malzemelerin alınmaması için Yaycı, Lojistik Başkanlığı’na talimat verdi. Bunun üzerine ihaleyi alan şirketin Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) bir mektup yazarak şikâyette bulunmasının ardından açılan soruşturmada MSB Teftiş Kurulu, soruşturma süresince Tümamiral Yaycı ve komisyon üyelerinin görevlerinden uzaklaştırılmalarını istedi. İhale ve malzemelerin teslimi ile ilgisi olmamasına karşın Yaycı hakkında Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler soruşturma izni verdi ve dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Gelişmelerin ardından Yaycı’nın görevinden alınması kararı çıktı.
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