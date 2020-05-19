Tümamiral Cihat Yaycı’dan tepki istifası

19 Mayıs 2020 Salı, 02:00

FETÖmetre isimli çalışmanın mimarı olan, deniz yetki alanları konusundaki çalışmaları Libya ile anlaşmaya da temel oluşturan Yaycı, 16 Mayıs’ta Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Yaycı’nın kamuoyunda isminin ön plana çıkmasından rahatsız olduğu da kulislerde bir süredir konuşuluyordu.

‘HAKSIZLIĞA UĞRADIM’

Yaşananların ardından Tümamiral Yaycı’nın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kendisinin sorumluluk alanında olmayan bir ihale hakkında açılan soruşturma nedeniyle görevinden alındığı iddia edilmişti. İstifa eden Yaycı’nın, haksızlığa uğradığını düşündüğü belirtildi.

Geçen yılki YAŞ toplantısında koramiral olması beklenirken terfi ettirilmeyen Yaycı’nın bu yıl başında üzerindeki baskılardan dolayı istifanın eşiğinde olduğu yazılmıştı.

METİNER: GÖRÜŞTÜK

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada istifasının ardından Yaycı’yla görüştüğünü belirterek Yaycı’nın “İstifam asla Cumhurbaşkanımıza tepki değildir. Ona olan sadakatim ömrüm boyunca devam edecektir. Bana asılsız iddialarla kumpas kuranların gerçek yüzleri ortaya çıkacaktır” dediğini aktardı.