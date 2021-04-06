Emekli Amiral Cem Gürdeniz’in eşi Rengin Gürdeniz, "Deja vu yaşıyorum"
Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne ilişkin ortak açıklama yapan 104 emekli amiralle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan emekli Amiral Cem Gürdeniz’in eşi Rengin Gürdeniz, Cumhuriyet’e konuştu.
Anayasaya göre herkesin fikrini ifade etme özgürlüğü olduğunu belirten Gürdeniz, “Kendini bu ülkeye adamış ve kendi konularında birikim sahibi olan emekli insanların kendi alanlarında bir fikir birliğine varması ve onu kamuoyuyla paylaşmasının suç olduğunu bu ülkede gördüm. Kendi alanları olan Montrö konusunda halkı bilgilendirmek adına bir açıklama yapmanın suç olduğu bir ülkede yaşıyoruz” dedi. İktidar ve muhalefetin amirallere yönelik tepkilerini değerlendiren Rengin Gürdeniz, “Tamamen gerçeklerden uzak açıklamalar. Gerçekleri saptırararak halkı başka bir noktaya sürüklemeye çalıştıklarını düşünüyorum. Kimi ‘zevzek’ diyor, kimi ‘rütbelerini sökün’ diyor. Böyle bir şeyi rüyamda görsem inanmazdım herhalde” diye konuştu.
Eşinin gözaltına alınmasının Ergenekon ve Balyoz dönemlerini anımsattığını kaydeden Gürdeniz, “10 sene evvel 3 buçuk senelik bir süreç yaşadık. Şimdi de her şekliyle deja vu yaşıyorum. Aynı şeyler tekrarlanıyormuş gibi hissediyorum ve hem kendim hem ülkem adına kaygı duyuyorum. Bir fikir beyan ettiler ve bunun için soruşturma açılması dünyanın başka hiçbir ülkesinde olmaz. Daha nelere maruz kalabileceğimizi gerçekten bilmiyorum” ifadelerini kullandı.
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