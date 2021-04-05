Emekli amirallere gözaltı

05 Nisan 2021 Pazartesi, 07:06

TSK’deki cübbeli general ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin ortak açıklama yapan 104 emekli amiral ile ilgili başlatılan soruşturmada, sabah saat 06:00 sıralarında gözaltılar yapıldı.

Emekli Amiral Cem Gürdeniz sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gürdeniz'in gözaltı haberini eşi sosyal medyadan duyurdu.

Açıklama listesinde adı bulunan Amirallere gözaltı yapıldığı belirtildi.

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın verdiği bilgilere göre; emekli amirallerden Kadir Sağdıç, Cem Gürdeniz ve Atilla Kezek'in gözaltına alındığı öğrenildi. Ergun Mengi de gözaltına alınan emekli amiraller arasında. Daha önce Ergenekon kumpasından yıllarca hapis yatan emekli Amiral Alaettin Sevim de gözaltına alındı.

104 emekli amiral, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın “takke ve cübbe” giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin ortak bir bildiri yayınlamış; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bildiri hakkında soruşturma başlatmıştı.

İmzacıların 'FETÖ ile irtibatlarının inceleneceği' ve bildiriye öncülük ettiği tespit edilen kişilerin tek tek ifadeye çağırılacağı öne sürülmüştü.

Başsavcılıktan konuyla ilgili açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konu hakkında yapılan açıklamada söz konusu bildiri hakkında soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamanın devamında gözaltılar hakkında şu bilgiler verildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca 04.04.2021 tarih ve 2021/74463 soruşturma sayılı dosya üzerinden Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne yazılan talimata istinaden, bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek bildirilmesi üzerine 10 şüphelinin, üzerilerine atılı suçun niteliği ile delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin de ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunması nedeniyle, 05.04.2021 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına / gözaltına alınmalarına yönelik talimat yazılmasına, arama / el koyma işlemi yapılmasına, 4 şüphelinin ise belirlenen adreslerindeki arama / el koyma işlemlerinin icrasından sonra yaş durumları göz önüne alınarak gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğine karar verilmiştir. Gözaltına alınmasına karar verilen şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmış, tüm şüphelilere ilişkin arama ve el koyma işlemleri usulünce icra edilmiştir. Soruşturmaya, elde edilen deliller ışığında çok yönlü olarak devam edilmektedir.