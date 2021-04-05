Muhalefetten Erdoğan'ın bildiri açıklamasına tepki

05 Nisan 2021 Pazartesi, 19:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye ilişkin yaptığı açıklamada, ''Tartışmanın sebebi kesinlikle ifade özgürlüğü meselesi değildir. Bu eylem art niyetli bir girişim'' dedi.

Erdoğan, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili tartışmaların ardından bildiri yayımlayan 104 emekli amirale ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bildirinin ifade özgürlüğü olmadığını belirterek, "Tartışmanın sebebi kesinlikle ifade özgürlüğü meselesi değildir. Buradakilerin bir kısmı çeşitli mecralarda dile getirmektedir. Hiçbirine yaptıkları açıklamalardan dolayı her hangi bir soruşturma açılmış değildir. Ama bir gece yarısı, 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

'1936’DAN BERİ BU KADAR ORTALIĞA DÜŞMEMİŞTİ'

Erdoğan'ın Montrö bildirisiyle ilgili açıklamaları muhalefet cephesinden tepkiyle karşılandı. CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, "Montrö’yü “en çok konuşulan sözleşme” ödülüne aday göstermeyi öneriyorum. 10 gün önce tartışmaya açıldı, geçen hafta Meclis Başkanı kapattı. Üç gün önce yeniden açıldı bugün Sayın Erdoğan yine kapattı. Aç-kapa, aç-kapa...1936’dan beri bu kadar ortalığa düşmemişti Montrö’cük..." ifadeleriyle Erdoğan'ın açıklamasına tepki gösterdi.

Montrö’yü “en çok konuşulan sözleşme” ödülüne aday göstermeyi öneriyorum. 10 gün önce tartışmaya açıldı, geçen hafta Meclis Başkanı kapattı. Üç gün önce yeniden açıldı bugün Sayın Erdoğan yine kapattı. Aç-kapa, aç-kapa...1936’dan beri bu kadar ortalığa düşmemişti Montrö’cük... — Ünal Çeviköz (@UnalCevikoz) April 5, 2021

'BUNDAN DARBE ÇIKARMAK HİNLİKTİR'

CHP 24. Dönem Milletvekili Ali Özgündüz, "İste bu ve benzeri açıklamalar Montrö Sözleşmesini tartışmaya açmaktır. Böyle bir durumda ülkemizin Boğazlar üzerinde daha fazla hak elde etme imkan ve kabiliyeti olmayacaktır. Bunun için Montrö tartışmaya açılamaz diyoruz. Amiraller de bunu dedi. Bundan darbe çıkarmak hinliktir" ifadelerini kullandı.

İste bu ve benzeri açıklamalar Montrö Sözleşmesini tartışmaya açmaktır.

Böyle bir durumda ülkemizin Boğazlar üzerinde daha fazla hak elde etme imkan ve kabiliyeti olmayacaktır.

Bunun için Montrö tartışmaya açılamaz diyoruz.

Amiraller de bunu dedi.

Bundan darbe çıkarmak hinliktir. pic.twitter.com/D6eC0rP8fZ — Ali Özgündüz (@aliozgunduz) April 5, 2021





'KESİN BİLGİ YAYALIM'

İBB İyi Parti Meclis Üyesi Taylan Yıldız da açıklamayla ilgili, "Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerinin savunucusu olup, KANAL İSTANBUL karşıtı olabilirsiniz. Kesin bilgi yayalım" dedi.





Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerinin savunucusu olup, KANAL İSTANBUL karşıtı olabilirsiniz.



Kesin bilgi yayalım. — Dr. Taylan Yıldız (@taylanyildiz) April 5, 2021

'ASIL DARBECİ SİVİL DERBİLERİN ÖNÜNÜ AÇAN İKTİDARDIR'

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, "İktidar mağduru oynuyor, muhalefetten darbeci çıkartmaya çalışıyor. Muhalefetten darbeci değil, demokrasi çıkar. Asıl mağdur halktır, asıl darbeci sivil derbilerin önünü açan, halkın iradesini yok sayan, anayasayı tanımayan iktidardır. Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhuriyet’e en büyük düşmanlık, rant projesi Kanal İstanbul yapılırken, ülke parsel parsel satılırken susmak olacaktır. Susmayacağız!" ifadeleriyle açıklamaya tepki gösterdi.