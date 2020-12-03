Emekli Büyükelçi Özülker: ‘İç siyasete mesajlar’

03 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Türkiye’ye yönelik sert suçlamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun açıklamalarını değerlendiren emekli büyükelçi Uluç Özülker, “Pompeo, daha önceden de yaptığı gibi yine kendi iç siyasi hesapları için mesajlar veriyor. Bir ay sonra görevi devredecek bir yönetimin parçası olan Pompeo’nun giderayak yaptığı bu açıklamalarının Türkiye’yi bağlayıcı ve zarar getirici bir yanı da yok” dedi.

Özülker, ABD’de Joe Biden’ın 12 Aralık’ta yapılacak seçici delege oylamasıyla resmen başkanlığa seçilmiş olacağını, 20 Ocak’ta da resmen göreve başlayacağını belirterek, “Trump yönetiminin ve o yönetimin parçası olan Pompeo’nun halihazırda bir fonksiyonu kalmamıştır. Pompeo şu anda ileriye yatırım yapıyor. Senatörlüğe, hatta başkan adaylığına hazırlık yaptığı söyleniyor” ifadelerini kullandı.

‘CİDDİYE ALINMAMALI’

Pompeo’nun dışişleri bakanlığı döneminde Türkiye’ye yönelik olumlu bir yaklaşım göstermediğini kaydeden Özülker, “Pompeo 20 Ocak’a kadar yönetimi idareten götürecek olan bir ekibin parçası, halihazırda ileriye dönük bir yetki ve etkinliği yoktur. Bu pozisyondaki birinin açıklamaları ancak kendi adına içini dökmek olur, bunun dışında bir fonksiyonu olmaz. Bu tip açıklamaları ciddiye almamak lazım, bunlar abesle iştigaldir. Bunlar iç siyasi hesaplarla söylenmiş sözlerden başka bir şey değildir” değerlendirmesini yaptı. Biden döneminde ABD’nin NATO başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara yönelik tutumunun değişeceğine dair açıklamalar geldiğine dikkat çekti. Özülker şu ifadeleri kullandı: “Trump, kendi döneminde ABD’nin NATO, AB gibi uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin temelini dinamitlemişti, Biden burada yeniden işbirliğini artırmak için harekete geçeceği yönünde mesajlar veriyor. Biden döneminde NATO, AB gibi uluslararası kuruluşlarla ilişkilerde yapıcı ve ılımlı politikalara yönelerek ABD’nin yalnızlığını telafi etmeye dönük girişimde bulunulacağını anlıyoruz, bunu şimdiden ifade ediyorlar. Biden döneminde dış politikada daha uyumlu ve uluslararası alanda işbirliği aramaya dönük politikalar izleneceğini kendileri söylüyorlar fakat Türkiye konusunda nasıl bir tutum takınacaklarını bekleyip göreceğiz.”