Politico: 'NATO toplantısına Pompeo-Çavuşoğlu suçlamaları damga vurdu'
NATO reformu taslağının Brüksel’de gerçekleşen Dışişleri Bakanları toplantısında ele alınması sırasında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu arasında söz düellosu yaşandığı Politico tarafından gündeme getirildi.
Video konferans yoluyla gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Trump’ın ekibinden Mike Pompeo ile Çavuşoğlu arasında gerginlik yaşandı. Politico’nun toplantıda yer alan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Mevlüt Çavuşoğlu ve Pompeo karşılıklı olarak birbirlerini hedef aldı.
Pompeo, Türkiye’yi Akdeniz’de müttefiklerle gerilim yaratmakla suçlarken, S-400 füzelerini satın alarak da Rusya’ya bir çeşit ‘hediye verdiğini’ öne sürdü. Çavuşoğlu ise buna karşılık olarak, “Pompeo’nun Avrupalı müttefikleri kışkırtarak Türkiye’ye karşı birlik olmaları çağrısı yaptığını, körü körüne Yunanistan’ın tarafını tuttuğunu ve ABD yapımı Patriot füzelerini satmadıklarını” söyledi.
ÇAVUŞOĞLU: ‘TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DESTEKLEDİNİZ’
Sözcü’nün aktardığına göre, Türkiye IŞİD’le mücadele ederken ABD’nin Suriye’deki terör örgütlerine destek verdiğini de ekleyen Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ krizinde ABD ve Fransa’nın Ermenistan’ın yanında yer alarak durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti.
TÜRKİYE 30 ÜLKE ARASINDA İZOLE EDİLDİ
Politico, başta Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian olmak üzere pek çok ismin Pompeo’ya destek çıktığını yazarken, Türkiye’nin 30 üye arasında adeta izole edildiği yorumunda bulundu. Pompeo’nun bu agresif tutumunun sebebinin yeni yönetimin işini zorlaştırmak olabileceği ifade edildi.
Geçtiğimiz ay 10 günlük bir Avrupa-Orta Doğu turuna çıkan Pompeo, Türkiye’ye de gelmiş ancak Ankara’ya uğramadan ülkeyi terk etmişti.
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