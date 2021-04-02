Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, "Bilek güreşinin yansıması"

02 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Gelişmelere ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirme yapan Özülker, “Burada yaşanan, esas itibarıyla Rusya ile Batı arasındaki bilek güreşinin bir yansımasıdır” dedi. Son yıllarda Karadeniz etrafındaki ihtilaflarda Rusya’nın baskın çıktığını ve ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) ekonomik ambargo uygulama dışında bir yaptırım uygulayamadığını kaydetti. Özülker, “ABD ve Fransa, geçmişte Gürcistan’ı Abhazya konusunda tahrik ettiler, neticede Gürcistan, Abhazya’yı kaybetti. Daha sonra 2014’te Ukrayna, Kırım’ı kaybetti, fiilen bölünme noktasına geldi. Batı, tüm bu ihtilaflarda Rusya’ya karşı ambargo uygulamanın ötesine geçememiştir” dedi.

‘AB, TAM DESTEK VERMEZ’

Çin’i “rakip”, Rusya’yı ise “düşman” olarak tanımlayan ABD’nin, Ukrayna’ya söylem düzeyinde destek verdiğini, ancak AB’nin Ukrayna ile Rusya arasında sıcak çatışmanın körüklenmesine destek vermeyeceği görüşünü dile getirdi. Özülker, “ABD’nin Rusya’ya yönelik sert politikasının, AB içinde topyekun destek bulması zordur. Yükselen gerilime karşın Ukrayna-Rusya ihtilafının sıcak çatışma noktasına gelmeyeceğini düşünüyorum. Rusya, Ukrayna içindeki ayrılıkçıları teşvikini sürdürebilir, Kırım’da yaptığını yapmayı deneyebilir. Fakat Ukrayna’nın buna karşılık vermesi çok mümkün görünmüyor” diye konuştu. Biden yönetiminin Rusya’ya karşı sert söylemine karşın doğrudan Rusya’nın tarafı olduğu bir sıcak çatışmanın içinde yer almasının olası görünmediğini belirten Özülker, “ABD ve Rusya, burada karşı karşıya gelip savaş çıkaramazlar. İki ülke, dünyadaki nükleer silahların beşte dördüne sahip. Rusya ekonomik açıdan zayıf ancak askeri açıdan güçlü. Dolayısıyla bu başat ülkelerin, vekâlet savaşları yoluyla kendi aralarındaki bilek güreşini sürdürdükleri bir ortam var” değerlendirmesini yaptı.

Rusya-Ukrayna geriliminin Türkiye’ye olası yansımalarını da değerlendiren Özülker, “İhtilafın büyüyerek çatışma haline dönüşmesi Türkiye açısından da kötü sonuçlar doğurabilir. Karadeniz’deki istikrar ve barış ortamın sona ermesi Türkiye’nin çıkarına olmayacaktır. Hem Rusya’yla hem de Ukrayna’yla hassas dengede yürüyen ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda olası bir çatışma durumunda Türkiye taraf da olamaz, denge politikası yürütmeye çalışacaktır. Türkiye, politikasını çok dikkatli bir şekilde yürütmek durumundadır” dedi.