Emekli Büyükelçi Uluçevik: ‘Maraş iç siyasete alet edildi’
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) seçimlere günler kala açıklanan ve hükümetin dağılmasına yol açan kapalı Maraş’ın sahil şeridinin açılması kararını değerlendiren emekli büyükelçi Tugay Uluçevik, gelişmeyi “Maraş konusunda olabilecek en kötü senaryo” olarak nitelendirdi.
Açılma kararının zamanlama, açıklanma şekli ve kapsamı değerlendirildiğinde “Maraş’ın iç siyasete alet edildiğini” vurgulayan Uluçevik, “Seçime günler kala yapılan böyle bir açıklama, umulan faydayı sağlayacak bir adım değildir” dedi.
Dışişleri Bakanlığı’nda uzun yıllar Kıbrıs konusunda çalışmalar yürütmüş olan emekli büyükelçi Uluçevik, 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin sahil şeridinin KKTC’de seçimlere günler kala açılması kararını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Kararın Türkiye’de alınmış olmasının, Kıbrıs Rum ve Yunan tarafının “Kıbrıs konusunda irade, Kıbrıs Türk tarafında değil Türkiye’dedir” iddialarını doğrular mahiyette olduğu görüşünü dile getirdi.
‘GÜNDEMİ SAPTIRAN ADIM’
Uluçevik, “Kapalı Maraş konusundaki kararın KKTC Meclisi’nde alınmış ve KKTC Hükümeti tarafından uygulanmış olmasını şahsen tercih ederdim” ifadesini kullandı.
Maraş’ın daha önce de birçok kez iç siyasette kullanılan bir konu olduğunu anımsatan Uluçevik, “Konunun seçim arifesinde kullanılması sakıncalı olmuştur. Kıbrıs meselesi Türkiye’de her zaman iç siyasetin üzerinde tutulmuştur, milli dava olarak görülegelmiştir. Dünkü açıklama ile Kıbrıs konusunun bir veçhesi iç siyasete alet edilmiştir. Böyle bir görüntü yaratılmıştır” diye konuştu. Seçimlere birkaç gün kala Maraş’ın sahil kesiminin açılmasının “gündemi saptıran bir adım” olduğunu dile getiren Uluçevik, Türkiye’nin Doğu Akdeniz başta olmak üzere diplomatik alanda birçok meseleyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Bir plaj için diplomaside yeni bir cephe açmaya ihtiyaç var mı? Orada ister plaj açılsın, ister Maraş’ın tamamı açılsın, BM’nin göstereceği tepki aynıdır. BM’den gelecek tepkiyi göğüslemenin, sınırlı bir amaç yerine sahanın bütününü kapsayan muhtevalı ve siyasi bakımdan da anlamlı bir amaç için yapılması uygun olurdu düşüncesindeyim. Bu durumda yapılan iş, gelecek tepkileri göğüslemeye değerdi.”
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