Emekli Büyükelçiler Uluçevik ve Özülker, ABD'nin Dedeağaç'taki yığınağını değerlendirdi

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

ABD, Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde yer alan ve Edirne sınırına 40 kilometre mesafede olan Dedeağaç üssüne 400’den fazla tank ve zırhlı araç sevkıyatı yaptı. Emekli büyükelçiler Tugay Uluçevik ve Uluç Özülker, ABD’nin bu hamlesini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Yaşanan gelişmenin 2017’den itibaren ele alınması gerektiğini söyleyen Uluçevik, “Amerika çeşitli alanlarda Yunanistan’a destek verir durumda. Bu yeni değil. Trump zamanında, Çipras Beyaz Saray’a bir ziyaret yapmıştı. O vesileyle yapılan konuşmalarda Trump, Yunanistan hakkında övgüler yağdırmıştı. Kongreye de Yunanistan 2.4 milyar dolarlık bir tahsisat için talepte bulunmuştu” anımsatması yaptı. O zaman bu durumun “ABD Yunanistan’a destek verirken Türkiye’ye adeta gözdağı vermektedir” sözleriyle yorumladığını söyleyen Uluçevik, “Bugün yaşanan da bu politikanın devamı. Trump zamanında başlayan politika, Biden zamanında daha belirgin hale geldi” ifadelerini kullandı.

‘AFGANİSTAN KOZU VAR’

NATO’nun Türkiye’nin askeri gücüne her zaman ihtiyacı olacağını vurgulayan Uluçevik, “Bunu son olarak Afganistan konusunda görüyoruz. Batı ittifakı ne zaman bir askeri güce ihtiyaç duysa gözünü Türkiye’ye çeviriyor. Türkiye bu önemini bir koz olarak oynayabilmeli. Madem ki Afganistan konusunda Amerika, Türkiye’nin desteğine ihtiyaç duyuyor, demek ki bizde de bir koz var” yorumunu yaptı. Mülteciler konusunun da bir koz olabileceğini belirten Uluçevik, “Türkiye ‘ilişkilerimiz gergin, dışlayalım’ denilecek bir ülke değil. Eğer Amerika ya da Batı ittifakı bunu yapıyorsa akıl tutulması geçiriyor demektir. Onun için Türkiye elindeki kozları çok iyi oynayıp, çıkarımıza olan konularda kullanabilmelidir” dedi.

‘ASIL HEDEF RUSYA’

ABD’nin bir amacının da Çin’in Kuşak-Yol Projesi’ni engellemek olabileceğine yönelik yorumları değerlendiren emekli Büyükelçi Özülker de burada asıl hedefin Rusya olduğunu belirtti. Bölgede ABD’nin 20 üssü olduğunu ve Dedeağaç’ın da bunların arasında çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Özülker, “Bölgede Türkiye’nin de katılımıyla son zamanlarda Avrupa’daki en büyük tatbikat yapılmıştı. Bu da Dedeağaç üzerinden getirilen silahlarla yapıldı. Bu durum esas itibarıyla Amerika’nın Akdeniz’e giderek yayılmasından endişe duyduğu Rusya’yı kontrol altına alabilmek için yaptığı bir işlem” ifadelerini kullandı. Bir ülkenin üs vermesinin kendi kararı olduğunu söyleyen Özülker, bu durumun da Yunanistan’ın tasarrufu olduğunu kaydetti.