Emekli hakime fotoğraflı taciz iddiası
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tramvayda 15 yaşındaki bir kız çocuğun fotoğrafını çektiği iddia edilen emekli hakim M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından ikmalen dosya üzerinden adliyeye sevk edildikten savcılık tarafından sonra serbest bırakıldı.
Olay, dün gündüz saatlerinde Karşıyaka Tramvayı'nda meydana geldi. Emekli hakim olduğu belirtilen M.E., iddiaya göre tramvayda telefonunu çıkararak fotoğraf çekti. 15 yaşındaki bir çocuk, kendisinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle M.E.'ye tepki gösterdi. Bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, tramvaydaki diğer kadınların da destek olmasıyla, M.E.'nın telefonunda fotoğrafların bulunduğu klasörü açmak zorunda kaldığı ve yaşı 18 yaşından küçük olan çocuğun, "Al, çekmişsin işte" şeklinde bağırdığı görüldü.
Şikayet üzerine, M.E. hakkında soruşturma başlatıldı. İkmalen dosya üzerinden adliyeye sevk edilen ifadesinde M.E.'nin, "Ben özellikle kimsenin fotoğrafını çekmedim. Telefonumu yeni aldığım için kamerasını denemek istedim ve tramvayın içine rastgele doğrulttum" dediği öğrenildi. Dosyanın incelenmesinin ardından hakim, savcılıkça serbest bırakıldı.
Video Haberler
- TBMM'de tekbirli sevinç!: Böyle kutladılar
- Erdoğan, kendi Ayasofya kararını yine kendi eleştirmiş
- Erdoğan'ın 'Ayasofya' ifadeleri yeniden gündem oldu
- Kılıçdaroğlu Ayasofya için ne demişti? İşte o sözleri
- Ünlü oyuncu evlilik sorusuna böyle yanıt verdi
- Bir babanın en acı anı...
- Çok sert çıkış: Terör örgütüne dönüştü, deşifre edeceğiz
- Eski futbolcu düşen çocuğu havada böyle yakaladı!
- Sarıyer'de ormanlık alanda yangın çıktı
- Bekar erkekler dikkat! Bu tuzağa düşmeyin