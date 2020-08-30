Emekli Hava Korgeneral Dr. Karakuş, Yunanistan ile yaşanan gerilimi değerlendirdi: Amaç Vatiya’ya engel olmak

30 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, Türkiye’nin ilan ettiği NAVTEX bölgesine yaklaşan Yunan uçaklarına ilişkin, “Bizim radar uçağımız ve devriye F-16 uçaklarımız zaten Oruç Reis denize açıldığından beri havadaydı. Ama ilk defa, Oruç Reis’e müdahale edecek şekilde hava gücü geldiği için bu müdahale yapıldı, Hava Kuvvetleri’nin direnciyle karşılaştı” dedi.

Karakuş, Yunanistan’ın amacının aynı zamanda Türkiye’nin Libya’daki Vatiya Hava Üssü’ne konuşlanmasını engellemek olduğunu da dile getirdi. Doğu Akdeniz’de denizde devam eden gerginlik, önceki gün havada da yükseldi.

Türk F-16’ları, Türkiye’nin Oruç Reis için ilan ettiği NAVTEX bölgesine yaklaşan 6 Yunan F-16 uçağına önleme yaptı. İki ülke uçakları arasında yaşanan hava muharebesi sırasında Türk F-16’ları Yunan uçaklarına füze kilidi atarak bölgeden uzaklaştırdı. Önlemeler sırasında, pilotların konuşmaları ve müdahale ilk kez kamuoyu ile paylaşıldı. Bakanlığın yayımladığı görüntüde, Türk pilotların kendi aralarındaki Yunan uçaklarının takibiyle ilgili, “6 milde arkasındayım”, “Gazi hançer iki uzun iki kısa dropla F-16”, “Liderleri arkada”, “Öndekine çakabilirim” gibi konuşmaları dikkat çekti. Emekli Korgeneral Karakuş, havadaki gerilimi Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Hava Kuvvetleri’nin her türlü kışkırtmayı önlemesi gerektiğini kaydeden Karakuş, “Zaten 50 yıldır Ege’de Yunanistan’la hava muharebesi yapıyoruz. Akdeniz’deki karşılaşmada ise Yunan uçakları menzil açısından sıkıntılı pozisyonda. Güya kamuoyuna mesaj vermek için geliyorlar ama F-16 pilotlarımızın püskürtmesiyle karşı karşıya kaldılar” dedi.

‘BAF 4 FİLO KALDIRIR’

Karakuş, Yunanistan’ın, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de takviyesini aldıktan sonra böyle bir müdahalede bulunduğuna da vurgu yaptı. Girit’in Suda Meydanı’na 4 F-16, 1 C-130, 3 tane ise C-17 tipi uçak geldiğini belirten Karakuş, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu işlemin, sadece bu bölge için yapıldığını düşünmeyin. Uçaklar Kıbrıs’taki Baf Hava Üssü’ne gitmeye çalışıyor. Bunlar Girit’e döndü deniyor ama gerçekten döndü mü, onu takip etmek lazım. Baf Hava Üssü, 4 filoyu kaldıracak kadar geliştirildi. Türkiye’yi güneyden vurmak için özellikle orayı geliştirdiler. Baf’tan kalkan uçaklar çok daha kısa zaman içinde Ankara’ya ulaşıyor. Amaçları, Libya’da bizim konuşlanmamız gerektiğini düşündüğümüz Vatiya Hava Üssü’nü vurmak olabilir. Bizi her iki taraftan da kıstırmaya çalışıyorlar.” Havadaki gerilimin bir çatışmaya dönüşme ihtimalinin zayıf olduğunu söyleyen Karakuş, “Eğer Yunanistan haklı olsaydı, bu bir çatışmaya dönerdi. Ancak Yunanistan’ı destekleyiciler, hukuki bir zemin elde edemiyor. Fransa, Almanya gibi AB ülkelerinin tamamı ve ABD, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin haklı olduğunu görüyor” dedi.

ANAMUR AÇIKLARINDA ATIŞ EĞİTİMİ

Yunanistan’la Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim sürerken Türkiye, yeni bir NAVTEX (seyrüsefer bildirimi) mesajı yayımlayarak Akdeniz’de 29 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında atış eğitimi yapılacağını açıkladı. Atış eğitimi yapılacak bölge Akdeniz’de Anamur ile KKTC arasındaki bölgede bulunuyor.

‘12 MİL SAVAŞ NEDENİ’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün katıldığı bir televizyonun canlı yayınında Yunanistan’ın kara sularını 12 mile çıkarma isteğine ilişkin “Ege’de 12 mile çıkaramazlar, Meclisimizin yıllar önce aldığı karar geçerlidir; bu, savaş nedenidir” dedi.