Emekli Korgeneral Vural Avar hastaneye sevk edildi

02 Eylül 2021 Perşembe, 14:44

28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşerek cezaevine giren emekli generallerden Orgeneral Çevik Bir ve Orgeneral Çetin Doğan’dan sonra emekli Korgeneral Vural Avar da sağlık koşullarının cezaevinde kalmasına uygun olup olmadığının tespiti için muayene edildi. Avar’ın muayenesi Ankara Mevki Hastanesi Nöroloji Bölümü'nde yapıldı.

Avukat Ümit Kara, Avar ile hükümlü bulunduğu Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi’ndeki görüşmesi sırasında, sağlık durumunun hastaneye sevk edilmesini gerektirdiğini gözlemledi. Avukat Kara, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede, Avar'ın daha önce sağlık kontrolleri ve ilgili resmi kuruluşlara sevki yapılarak, cezaevinde kalmasına engel bir hali olup olmadığının belirlenmesinin talep etti. Dilekçede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ağır Ceza İlamat Masası’na yapılan başvurunun, infazın başlaması nedeniyle bu konuda bir karar verilmesine yer olmadığı şeklinde sonuçlandığını belirtti.

'HASTANEYE SEVK TALEBİ'

Müvekkili emekli Korgeneral Vural Avar’ın 18 Ağustos’tan itibaren cezaevinde olduğunu belirten Avukat Kara, telafisi imkansız zararların ortaya çıkmaması için hükümlü bulunduğu yere en yakın tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesine sevkini talep etti. Alınacak rapor doğrultusunda, gerekirse resmi sağlık kuruluşunun hükümlü koğuşuna yatırılmasını, bu duruma ilişkin olarak sağlık durumunun fenni ve tıbbi olarak teşhisine yönelik nöroloji ihtisas kliniği bulunan resmi sağlık kuruluşuna sevki için gereğinin yapılmasını istedi.