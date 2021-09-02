Emekli Korgeneral Vural Avar hastaneye sevk edildi
Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin tutuklama kararları sonra cezaevine giren emekli Korgeneral Vural Avar, avukatının talebi doğrultusunda savcının kararıyla hastaneye sevk edildi.
28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşerek cezaevine giren emekli generallerden Orgeneral Çevik Bir ve Orgeneral Çetin Doğan’dan sonra emekli Korgeneral Vural Avar da sağlık koşullarının cezaevinde kalmasına uygun olup olmadığının tespiti için muayene edildi. Avar’ın muayenesi Ankara Mevki Hastanesi Nöroloji Bölümü'nde yapıldı.
Avukat Ümit Kara, Avar ile hükümlü bulunduğu Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi’ndeki görüşmesi sırasında, sağlık durumunun hastaneye sevk edilmesini gerektirdiğini gözlemledi. Avukat Kara, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede, Avar'ın daha önce sağlık kontrolleri ve ilgili resmi kuruluşlara sevki yapılarak, cezaevinde kalmasına engel bir hali olup olmadığının belirlenmesinin talep etti. Dilekçede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ağır Ceza İlamat Masası’na yapılan başvurunun, infazın başlaması nedeniyle bu konuda bir karar verilmesine yer olmadığı şeklinde sonuçlandığını belirtti.
'HASTANEYE SEVK TALEBİ'
Müvekkili emekli Korgeneral Vural Avar’ın 18 Ağustos’tan itibaren cezaevinde olduğunu belirten Avukat Kara, telafisi imkansız zararların ortaya çıkmaması için hükümlü bulunduğu yere en yakın tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesine sevkini talep etti. Alınacak rapor doğrultusunda, gerekirse resmi sağlık kuruluşunun hükümlü koğuşuna yatırılmasını, bu duruma ilişkin olarak sağlık durumunun fenni ve tıbbi olarak teşhisine yönelik nöroloji ihtisas kliniği bulunan resmi sağlık kuruluşuna sevki için gereğinin yapılmasını istedi.
Video Haberler
- Kan donduran görüntüler! Bıçaklama anı kamerada
- Şevket Çoruh, Ferhan Şensoy'la olan anısını anlattı
- Ters yöne girdi; otomobille kafa kafaya çarpıştı
- ‘Türkiye uçtu’ diyenlere böyle tepki gösterdi
- Saadet Partisi'nden 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' videosu
- Kılıçdaroğlu'ndan merak uyandıran videolu paylaşım
- Portakal o görüntüleri paylaştı: İmara mı açılıyor?
- Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
- İYİ Partili isim Korkunç diyerek paylaştı
- İstanbul'da evde yılan paniği! İtfaiye eri yakaladı
En Çok Okunan Haberler
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- Cep telefonu ve tablet satışlarına yeni düzenleme
- O fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu
- Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Arıcı'dan suç duyurusu
- Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak 'milli' eleştiri
- Haluk Levent'ten kötü haber
- Yargıtay Başkanı Akarca, cübbesi ile dua etti
- Son seçim anketinde iktidara kötü haber
- '2002’den bu yana en düşük oy seviyesinde'
- Fazıl Say Cumhurbaşkanı adayını açıkladı