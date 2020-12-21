Emekli Tuğgeneral Eslen: Kürecik’i kapatmalıyız

21 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, Türkiye’nin tehdit algısının değiştiğini vurgulayarak “Türkiye bir NATO üyesi ama tehditler ne kuzeyden ne doğudan; Ege’de, Doğu Akdeniz’de, Suriye’de, Irak’ta Atlantik yapısı ülkelerden geliyor” dedi.

ABD yaptırım kararları, S-400’ler ile Ankara’nın Washington, NATO ilişkileri tartışmaların merkezinde. Cumhuriyet’e konuşan Eslen, her ülkenin kendi güvenliğini inşa ettiğine değinirken Türkiye’nin güvenliğinin “çatısı açık bir yere” benzetilebileceğini söyledi.

“4 duvarı inşa etmişiz ama çatısı yağmura, doluya, kara, rüzgâra karşı açık. Kar, yağmur, dolu Türkiye’ye yönelebilecek balistik füzeler ve savaş uçakları oluyor. Güvenliğimizde büyük bir boşluk var” ifadesini kullandı. Eslen, bu boşluğun kapatılması için ABD ve Çin gibi ülkeler ile görüşüldüğünü ancak görüşmelerin sonuçlanmaması nedeniyle Türkiye’nin S-400’lere yöneldiğini belirtti.

‘CİDDİ ÇELİŞKİ’

S-400’lerin, Türkiye’ye yönelik tehditler nedeniyle alındığına işaret eden Eslen, tehditler olarak “PKK’nin; ABD tarafından silahlandırılan PKK’nin Suriye uzantısı PYD’nin; başta Amerika olmak üzere NATO üyesi bazı ülkeler tarafından kurulmak istenen PKK devletinin; NATO üyeleri Amerika ve Fransa’dan, NATO üyesi Türkiye’ye karşı kullanmak üzere savaş uçakları alan ve almak isteyen NATO üyesi Yunanistan’ın bulunduğunu kaydetti.

“Burada çok ciddi bir çelişki var” diyen Eslen, Doğu Akdeniz’de, Türkiye’ye karşı ABD tarafından desteklenen bir koalisyon olduğu yorumunu yaptı. Yeni bir dünya düzeni kurulduğunu ve bu düzen mücadelesinde Rusya ve Çin’in ABD’ye karşı mücadele ettiğini söyleyen Eslen, “Türkiye bu mücadelede hangi tarafta olursa o tarafa çok büyük avantajlar sağlar, hangi tarafta olmazsa o tarafa da çok büyük kayıplar verdirir” dedi.

Eslen “ABD, PYD’yi niye destekliyor, niye Türkiye’nin güvenlik çatısını kapatmasını engellemeye çalışıyor? Türkiye yeni yerini arayacak, bulacak, belki de jeopolitik kimliğini yeniden tanımlayacak” diye konuştu. Türkiye’nin hem NATO üyesi olmasının hem de Rusya ve Çin ile iyi ilişkiler yürütmesinin çelişki olduğunu kaydeden Eslen, “Denge politikasıyla bu süreç sürdürülemez” dedi.

‘KÜRECİK’İ KAPATMALIYIZ’

Türkiye’nin istikrarlı yönetime, siyasetin kutuplaştırılmasından vazgeçilmesine ihtiyacı olduğunu kaydeden Eslen, yaptırım kararına yanıt verilmesi gerektiğini belirtti. “Kürecik’i kapatmalıyız ancak Hazine’deki eksi rezerv buna müsaade eder mi? Türkiye’nin sağlam ekonomik yapısı olmadan Atlantik’ten gelen tehditleri karşılaması zor olacak” dedi.