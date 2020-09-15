Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılar

15 Eylül 2020 Salı, 09:50

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları ve paylaşım mücadelesi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Yaycı, Girit'in güneyindeki doğalgaz rezervlerinin Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğunu söyledi.

Yunanistan'ın Meis adasına asker çıkarmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yaycı, "Lozan Antlaşması'nın ve 1947 yılındaki Paris Antlaşması'nın hükümleri açık. Adalar Yunanistan'a gayri askeri statüde bulunmak kaydıyla verildi. Gayri askeri statünün ihlali, egemenliğin devir şartını fiili olarak kaldırmaktır. Yunanistan, bu adaları 1960'dan beri adaları silahlandırıyor" dedi.

"TÜRKİYE, MISIR VE İSRAİL İLE DE ANLAŞMALI"

Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmanın ardından Mısır ve İsrail ile de bir anlaşma yapılması gerektiğini kaydeden Yaycı, Mısır-Yunanistan anlaşmasının uluslararası hukuka göre geçersiz olduğunu söyledi. Yaycı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail, Lübnan ve Mısır ile imzaladığı deniz yetki anlaşmalarıyla hak ettiğinin 4 katından fazla alana sahip olacağını belirtti.

"DÜNYANIN EN ZENGİN HİDROKARBON YATAKLARI DOĞU AKDENİZ'DE"

Emekli Tümamiral Yaycı, Doğu Akdeniz'de dünyanın en zengin hidrokarbon yatakları olduğunu belirterek şunları söyledi: "Libya bizimle anlaşma yaparak, Yunanistan'ın Mısır'la anlaşma yapmasına rağmen 39 bin kilometrekare alan kazandı. Doğu Akdeniz'de dünyanın en zengin hidrokarbon yataklarının olduğu söyleniyor. Dolayısıyla şu andaki hesaplamalara göre örneğin Girit'in güneyinde bilinen rezerv Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılayacak düzeyde" ifadelerini kullandı.