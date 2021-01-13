Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ifadeye çağrıldı, "Bir yaşıma daha girdim!" dedi

Koronavirüs salgınına karşı sağlık çalışanları için yaptığı bir paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldığını duyuran emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, "Bir yaşıma daha girdim!” dedi.

cumhuriyet.com.tr
13 Ocak 2021 Çarşamba, 17:25
Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ifadeye çağrıldı,
Abone Ol google-news

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, koronavirüs salgınına karşı sağlık çalışanlarına katkı vermek için yaptığı bir paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı.

Ahmet Yavuz, Twitter hesabından geçen yıl Mart ayında yaptığı bir paylaşımda “Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin yardıma ihtiyacı olduğunu öğrendim. Sağlık çalışanlarına belki katkı vermek istersiniz diye düşündüm” diyerek, hastanenin hesap numaralarını paylaşmıştı.

Yavuz’un söz konusu paylaşımı nedeniyle ifade verdiği ortaya çıktı.

Ahmet Yavuz, yaşadığı duruma ilişkin sosyal medya hesabından “Covid-19 salgınının o azılı günlerinde attığım bu yardım twitinden dolayı ifade vereceğim hiç aklıma gelmezdi. Bir yaşıma daha girdim!” diye yazdı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler