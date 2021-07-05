Emekli zammı belli oldu; CHP'li Veli Ağbaba sert tepki gösterdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "üretici fiyat endeksinin yüzde 40’ı aştığı Türkiye'de yüzde 8,45’lik zammın emeklilerin ve çalışanların cebine girmeden eriyeceğini" ifade etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK'in Haziran 2021 enflasyonunun aylık yüzde 1,94, yıllık yüzde 17,53 olduğunu belirterek, enflasyonun son 20 aydır çift hanelerde bulunduğunu aktardı.
Bunun son iki yılın en yüksek enflasyonu olduğunu, üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasındaki farkın 25,36’ya yükseldiğini kaydeden Ağbaba, "Enflasyonun 20 aydır çift hanede olduğu ülkede, memur ve emekli zammı yüzde 8,45 ile tek hanede kaldı. Çalışanlar ve emekliler bu zamla yine yoksullukla, açlıkla baş başa kaldı" değerlendirmesinde bulundu.
Ağbaba, bu ayın ilk 5 gününde elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 12 zam gelirken, memur ve emeklilerin alacağı zam oranının ise yüzde 8,45 olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Açıklanmış olan oran çalışanları ve emeklilerin enflasyonunu yansıtmamakta, bu oran sadece iktidarın isteğini yansıtmaktadır. Bir kez daha TÜİK’in çarpıtmaları sayesinde memur ve emekliler açlık ve yoksulluk sınırının altında bir zam artışına muhtaç edildi. Üretici fiyat endeksinin yüzde 40’ları aştığı ülkemizde, yüzde 8,45’lik zam oranı emeklilerin ve çalışanların cebine girmeden eriyecektir."
Video Haberler
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- UEFA'dan Cüneyt Çakır kararı
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Soylu, istifa mı etti?
- Düz bir karın için etkili 10 yöntem
- Önde gelen 'Reis'çiden zam isyanı
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi
- Altaylı: O iddianın hedefi biz değiliz
- Uğur Şahin'den, Türkiye için normalleşme açıklaması
- 'Yüksek alkollü bir kuyruklu yıldız tespit ettik'
- Galata Kulesi giriş ücreti uçtu!