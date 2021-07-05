Son dakika: Enflasyon rakamlarının ardından kira artış oranı belli oldu
Son dakika haberi... Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Temmuz ayı için yüzde 14,55 oldu.
Türkiye genelinde enflasyon, haziran ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon yüzde 17,53'e yükseldi.
Kira artışında belirleyici olan 12 aylık ortalamalara göre TÜFE yüzde 14,55 artış kaydetti. Böylece temmuz ayında kira zammı oranı yüzde 14,55 olacak.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise, TÜFE'de yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 artış gerçekleşti.
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