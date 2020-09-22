Emekliler Ocak ayında ne kadar zam alacak?
Emeklilerin 2021 ocak zammıyla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı hakkındaki ilk ipuçlarını enflasyon tahminleri oluşturuyor.
2021'in Ocak ayında milyonlarca kişinin maaşı artacak. Bunların başında da emekliler geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak'ta, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.
Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın Eylül ayı beklenti anketindeki enflasyon tahminleri, zam oranı için ilk ipucunu verdi. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 11.46 çıktı.
Bu tahmine göre; ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 5.4 olacak.
Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 344,27 liraya varan artış gerçekleşecek. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan, 6 bin 719 lira 64 kuruşa çıkacak.
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kısıtlama kararları geliyor
- Valilikten helikopterden atma iddiasına ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu herkesten gizli nereye gitti?
- Helikopterden atılma iddiaları doğru mu?
- Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü açıklaması
- Maaşını dolarla alan yurttaştan ibretlik mektup
- MHP şimdi de Rutkay Aziz'i hedef aldı!
- Rıdvan Dilmen'den futbolda temiz eller çağrısı!
- Demirtaş savcılara seslendi
- Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
Video Haberler
- İnsanlığın bittiği an! 68 yaşındaki kadın dehşeti yaşadı
- Bozulan otomobili iterken dehşeti yaşadılar!
- İstanbul'da iki grubun bıçaklı sopalı kavgası kamerada
- 3 kişi yanarak can verdi
- Ankara'da sağlık emekçilerine saldırı!
- Esrarengiz olay karşısında büyük panik yaşandı
- Sürücünün vurup kaçtığı kişi bakın kim çıktı
- Oyuncu Birce Akalay'ı ağlatan görüntüler
- Kapkaç terörü kamerada!
- Skandal görüntülerin ardından o baba serbest bırakıldı
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kısıtlama kararları geliyor
- Valilikten helikopterden atma iddiasına ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu herkesten gizli nereye gitti?
- Helikopterden atılma iddiaları doğru mu?
- Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü açıklaması
- Maaşını dolarla alan yurttaştan ibretlik mektup
- MHP şimdi de Rutkay Aziz'i hedef aldı!
- Rıdvan Dilmen'den futbolda temiz eller çağrısı!
- Demirtaş savcılara seslendi
- Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı