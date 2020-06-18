Emeklilere kötü haber! Temmuzda düşük zam alacaklar

18 Haziran 2020 Perşembe, 09:58

Temmuz ayı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları kaç lira olacak? Türkiye’de milyonlarca emekli bu haberi bekliyor. Türkiye’de 13 milyon 400 bin emekli ve hak sahibi (dul-yetim) bulunuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki defa zam alıyorlar. Peki, 2020 ikinci yarı emekli zam oranı ne kadar olacak? İşte milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren zamla ilgili son gelişmeler.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-mayıs aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon oranını 4.57 olarak açıkladı. Haziran ayının enflasyon oranın açıklanmasıyla emeklilerin alacağı zam oranı da belli olacak. İlk 6 aylık enflasyon ortalamasının yüzde 4'ün üzerinde olması bekleniyor. Yapılan tahminlere göre emeklilerin temmuz ayında enflasyon farkıyla birlikte yüzde 5 – 5.5 civarında zam alması bekleniyor.

ALIM GÜCÜ YÜZDE 20 DÜŞTÜ

DİSK'e bağlı Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) Genel Başkanı Cengiz Yavuz, koronavirüsten en olumsuz etkilenen kesimlerin başında emeklilerin geldiğini vurgulayarak, 65 yaş ve üstünün bu dönemde günah keçisi ilan edildiğini vurguladı.

Türkiye'de yaklaşık 7 milyon emeklinin ikinci bir işte ve sigortasız çalıştığına dikkat çeken Yavuz, “Pandemi nedeniyle eve kapanmak zorunda kalan emekliler işlerinden de oldu. Ücret de alamadılar. Aylarca dışarıya çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü emeklilerimizin hem fiziksel hem ruhsal sağlıkları bozuldu. Kronik rahatsızlıkları hat safhaya çıktı” dedi. Yılbaşında aldıkları yüzde 6 civarındaki zammın yüzde 30 civarında olan gerçek enflasyon karşısında eridiğini, emeklilerin alım gücünün yılbaşından bu yana yüzde 16-20 arasında düştüğünü vurgulayan Yavuz şu tespitlerde bulundu:

YÜZDE 5 CİVARINDA ARTIŞ OLACAK



* Koronavirüs döneminde gelirleri düştüğü için borçlarını ödeyemeyen çok sayıda emekli önümüzdeki dönemde ciddi sıkıntıya düşecek.

* Temmuz ayı başında açıklanacak haziran ayı enflasyonuna bağlı olarak emekli maaşına yüzde 5 civarında zam yapılacak. Bu zamların gerçek hayat pahalılığıyla hiçbir alakası yok. Biz sadece yüzdelik oranlarda yapılacak bir zammı kabul etmiyoruz. Önce maaşlara seyyanen zam yapılmalı sonra artışa gidilmeli.

* Pandemi döneminde Hükümet 1.500 TL'nin altında ücret alan emeklilerin ücretini 1.500 TL'ye tamamladı. Ancak şimdi temmuzda yapılacak yüzde 5'lik zam 1.500 üzerinden yapılmayacak. Eğer emekli 1.200 TL ya da 1.300 TL alıyorsa aradaki farkı Hazine'den karşılıyorlar. Yani temmuzda emeklilin zammı 1.200 ya da 1.300 lira üzerinden yapılacak. Yine alacağı ücret 1.500 liraya gelecek.

Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz

BAYRAM İKRAMİYELERİ GÜNCELLENMELİ

* İki yıldır emeklilere verilen 1.000 liralık bayram ikramiyeleri var. Bunların da bugünün şartlarına göre güncellenmesi gerekiyor.

* Virüsün yol açtığı sıkıntıların aşılması için virüs tamamen sona erene kadar her emekli hanesine aylık 2 bin lira ödenmesini istiyoruz. Ayrıca, virüs dönemi boyunca elektrik, su ve doğalgazın emekliye ücretsiz verilmesini talep ediyoruz. Sağlık hizmetleri evine ulaşsın istiyoruz.

* Mevcut emekli aylıklarıyla ev geçindirmeye imkanımız yok. Çünkü emekliler açlık sınırının ve asgari ücretin altında ücretlerle hayatını devam etmek zorunda kalıyor.

* Arkadaşlarımızın tamamı şu anda ya bankaların borç batağında ya da aldıkları faizli kredilerle geçinmek zorunda. Bütün bu kayıpların karşılanması gerekiyor.

DIŞARIYA ÇIKARIZ RESTİ

* Koronavirüste ikinci dalga konuşuluyor. Artık emeklileri potaya koymasınlar ve bizi eve kapatmasınlar. Sadece 65 yaş ve üstünü kapsayacak yeni bir sokağa çıkma yasağı olduğunda bilim insanları ve doktorların tavsiyeleri çerçevesinde dışarıya çıkarız. Karara uymayarak her bölgede hazık hava toplantıları yaparız.

3 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Haziran ayı enflasyonunu 3 Temmuz'da açıklayacak. Emeklilerin alacağı zam oranı da belli olacak.

2020 başında TÜİK tarafından yüzde 11.84 olarak açıklanan enflasyon oranları, emekli maaşlarına yüzde 6.49, memur maaşlarına ise yüzde 5.49 olarak yansıtıldı. TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklilerine toplamda 5.49 oranında zam maaşlara yansıtılmıştı.