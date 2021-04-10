Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih belli oldu
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi için tarih belli oldu.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 1.000 TL'lik bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu. Toplam 13.1 milyon emekliye ödenecek bayram ikramiyeleri mayıs ayının ilk haftası hesaplara yatırılacak. NTV'nin haberine göre, Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihlerinde yatırılması bekleniyor.
Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs tarihine denk geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bayram ikramiyelerini bu tarihten bir hafta önce (6 Mayıs) hesaplara yatırmak için çalışmalara başladı.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyelerinin aynı gün ödenmesi bekleniyor. Türkiye'de, 8.2 milyon işçi, 2.6 milyon Bağ-Kur ve 2.3 milyon memur emeklisi olmak üzere 13.1 milyon emekli bulunuyor. İdari izin kararıyla 3.5 gün olması beklenen bayram tatili başlamadan önce ikramiyeler hesaplara yatırılmış olacak.
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