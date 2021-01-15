Emeklilerin maaş farkı ne zaman yatacak?

15 Ocak 2021 Cuma, 08:41

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından Temmuz ve Aralık dönemine ilişkin açıklanan yüzde 8.36'lik enflasyon oranı ile memurlar ve memur emeklileri 4.36 enflasyon zammı almaya hak kazanmıştı. Ayrıca memur ve memur emeklileri, yüzde 3 olarak sözleşme zammı da alacak ve toplam zam miktarı 7.36 olacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta (bugün) alacak.



