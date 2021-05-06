Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başlandı

06 Mayıs 2021 Perşembe, 10:45

AKP MKYK toplantısı sonrasında gazetecilerin “Emeklilere bayram ikramiyesinin bin 500 lira gibi bir rakam konuşuluyor” şeklindeki sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? Bin artı enflasyon. Büyük ihtimalle enflasyon 85 gibi oluyor, bunu inşallah 100’e tamamlayacak, inşallah bin 100 olarak yapacağız. Bunu da Meclis’e değil, bir kararname ile göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz” açıklamasında bulunmuştu.



Erdoğan'ın açıklamalrının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ''SSK emeklilerimizin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak" ifadelerini kullandı.

'BUGÜN İTİBARIYLA ÖDENMEYE BAŞLADI'

Yazılı açıklama yapan Bilgin, "Emeklilerimize Ramazan Bayramı ikramiyeleri bugün itibarıyla ödenmeye başladı. Bu kapsamda 12,7 milyon emeklimiz için toplam 12,3 milyar lira ödeme yapılacak" dedi.