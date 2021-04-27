Son dakika... Emekliye bayram ikramiyesi belli oldu! Bayram ikramiyesi ne kadar?
Son dakika... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için bayram ikramiyelerini bin 100 lira olarak bayrama yetiştireceklerini açıkladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bin lira olan emeklilerin bayram ikramiyesinin bin 100 lira olacağını açıkladı.
AKP MKYK toplantısı sonrasında gazetecilerin “Emeklilere bayram ikramiyesinin bin 500 lira gibi bir rakam konuşuluyor” şeklindeki sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? Bin + enflasyon. Büyük ihtimalle enflasyon 85 gibi oluyor, bunu inşallah 100’e tamamlayacak, inşallah bin 100 olarak yapacağız. Bunu da Meclis’e değil, bir kararname ile göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz” açıklamışında bulundu.
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