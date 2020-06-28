Emily Dickinson’ın ‘Seçme Şiirler’i

28 Haziran 2020 Pazar, 13:28





“Ölüm için duramadığımdan

O benim için durdu kibarca

Faytonda ikimiz vardık

Ve ölümsüzlük yalnızca.”





“Emily Dickinson - Shakespeare’i saymazsak - Dante’den bu yana en çok bilişsel özgünlük gösteren Batılı şairdir. Bu konuda en yakın rakibi onun gibi her şeyi kendisi için yeniden kavramlaştıran Blake olabilir. Fakat Blake sistematik bir mit yaratıcısıydı, Dickinson ise her şeyi yeniden düşündü ama sahne oyunları ya da mitik şiirsel epikler yerine lirik düşünceler yazdı.”

Harold Bloom

Amerikan edebiyatının önde gelen şairlerinden Emily Dickinson’ın 1886’da yaşamını yitirmeden önce yazdığı yaklaşık bin sekiz yüz şiirden sadece on biri o hayattayken yayımlanmıştı. İngilizce orijinallerinin de çevirileriyle birlikte yer bulduğu bu seçkide, okurlar Dickinson’ın şiirlerindeki usta trajik imgelere, entelektüel zenginliğe ve duygusal keşiflere tanıklık niteliğinde.

Seçme Şiirler / Emily Dickinson / Çeviren: Dost Körpe / İthaki Yayınları / 232 s.