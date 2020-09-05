Emlak Konut, Kanal İstanbul güzergahında 1.4 milyarlık arsa aldı

05 Eylül 2020 Cumartesi, 15:05

Tartışmaların odağındaki Kanal İstanbul projesinin güzergahında kalan Küçükçekmece Gölü kıyısındaki toplam 1 milyon 971 bin 786 metrekarelik arazi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Emlak Konut GYO, 3 Eylül 2020 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde bulunarak yaklaşık 2 milyon metrekarelik araziyi TOKİ’den satın almak için 28 Ağustos 2020 tarihinde protokol imzaladıklarını açıkladı.

689 BİN METREKAREYE 1.4 MİLYAR DEĞER BİÇİLDİ

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; Bildirime göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı mülkiyetindeki Avcılar, Firuzköy Mahallesinde bulunan toplam 1 milyon 971 bin 786 metrekare büyüklüğündeki dört parselin, imar uygulaması sonrasında oluşacak yaklaşık 689 bin metrekarelik kısmı değerlemeye tabi tutuldu.

Bildirimde, “Yaklaşık 689,049.05 metrekare yüzölçümlü imar parsellerinin 1 milyar 420 milyon TL (KDV Muaf) bedel üzerinden şirketimizce satın alınmasına ilişkin; şirketimiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında 28.08.2020 tarihinde protokol imzalanmıştır” denildi.

“DURMAK YOK RANTA DEVAM”

Bazı AKP'li siyasetçilerin ve Ortadoğulu zenginlerin arazi satın aldığı Kanal İstanbul güzergahında süren rant hareketlerine CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman çok sert tepki gösterdi.

Ataman “Türkiye'de durmayan tek şey Kanal İstanbul'daki rant aşkı. Garantili hastane yaptılar, garantili köprü yaptılar, garantili yol yaptılar şimdi de rant garantili proje yapıyorlar. Durmak yok ranta devam. Kanal İstanbul'da bitmeyen rant aşkı devam ediyor. Emlak Konut, 1.4 milyar liralık Kanal İstanbul manzaralı arazide rant garantili proje geliştirecek” ifadelerini kullandı.