Emlak Vergisi ödemelerinde son gün kuyruğu

EMLAK Vergisi mükelleflerin, 2021 yılı ilk taksiti için son ödeme tarihinin bugün olması nedeniyle birçok belediyenin önünde uzun kuyruklar oluştu.

DHA
31 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:55
Emlak Vergisi ödemelerinde son gün kuyruğu
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Bina, arazi ve arsalar sahipleri emlak vergisinde gecikme faizi ödememek için sabahtan itibaren belediyeler önünde kuyruğa girdi.

Avcılar Belediyesi önünde de vergi mükellefleri  2021 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödemesini yapmak için zaman zaman sosyal mesafe kuralını unutarak birbirlerine yakın durarak kuyruğa girerken, kuyruğun uzunluğu 100 metreyi buldu.


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