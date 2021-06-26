26 Haziran 2021 Cumartesi, 10:30

AKP iktidarı Yeni Ekonomi Programı’nda vergide 2023’e kadar af çıkarmayacağı vaadini çabuk unuttu. Meclis’e sunulan “torba teklifte” birçok kurumun vergi ve vergi cezaları yeniden yapılandırıldı. Böylece, son yirmi yıldaki onuncu vergi affı geldi.

'Emlak vergisinde gizli yapılandırma fırsatı' başlıklı yazı kaleme alan Dünya gazetesi yazarı Abdullah Tolu, ''7326 sayılı Kanunda önceki Yapılandırma düzenlemelerinden farklı olarak, 30 Nisan 2021 tarihinden önce verilmesi gerektiği halde 9 Haziran 2021 tarihi itibariyle emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya bildirimde bulunduğu halde vergisi eksik tahakkuk eden mükellefler de yapılandırma kapsamına alındı (7326 sayılı Kanun Mad. 4/10-b). Yani önceki yapılandırma Kanunlarında olsa idi, 30 Nisan 2021 tarihine kadar tahakkuk edip de Yapılandırma Kanununun yayımı tarihine kadar ödenmemiş emlak vergilerini ve fer’ilerini kapsayacaktı. Diğer bir ifade ile, bu tarihten sonra bildirim vererek vergisini ödeyecek olanları kapsamayacaktı. Bu Yapılandırma Kanununda ise 9 Haziran 2021 tarihine kadar hiç bildirim vermeyen veya eksik bildirim verenler de 31 Ağustos 2021 tarihine kadar verecekleri bildirimle yapılandırmadan yararlanacaklar'' diye belirtti.

'TAMAMININ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLİYOR'

Bugüne kadar emlak vergisi bildirimini vermeyenlere piyango vurdu diyen Tolu, ''30 Nisan 2021 tarihinden önce verilmesi gerektiği halde 9 Haziran 2021 tarihi itibariyle emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya bildirimde bulunduğu halde vergisi eksik tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile 9 Haziran 2021 tarihine kadar YI·-U¨FE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak YI·-U¨FE tutarının belirlenen şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara bagˆlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçiliyor. Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen mükelleflerin başvuru dilekçesiyle birlikte kapsama giren dönemlere ilişkin vergi bildirimlerini 31 Ağustos 2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar ilgili belediyelere vermeleri ve yine Kanunda belirtilen şekilde ödemelerini peşin veya 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödemeleri gerekiyor'' diye yazdı.