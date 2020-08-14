Emlak zengini Cezayirli iş insanı, otomobilinin bagajında ölü bulundu
Antalya'da kurban bayramının son gününde ortadan kaybolan emlak zengini Cezayirli iş insanı Mohammed Mekki (44),arabasının otomobilinin bagajında ölü bulundu.
BAGAJDAN GELEN KAN VE KOKU ALARMA GEÇİRDİ
Polisi alarma geçiren olay, gece 00.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 150 Sokakta meydana geldi. Bir sokakta sitenin otoparkında park halinde bulunan 07 MA 8918 otomobilin bagaj kısmından kan ve koku geldiğini fark edenler vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
EMLAK ZENGİNİ İŞ İNSANIN CESEDİ ÇARŞAFA SARILI HALDE BULDU
Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, otomobilin emlak zengini Cezayirli iş insanı Mohammed Mekki'yi ait olduğunu belirledi. Otomobilde inceleme yapan polis, Mekki'nin cesedini de bagajda çarşafa sarılı halde buldu. Otomobil üzerinde parmak izi incelemesi yapan olay yerine inceleme ekipleri, Mekki'nin olduğu değerlendirilen deodorant, kolonyalı mendil, bir miktarı içilmiş su şişesine bazı eşyalara el koydu. Hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle cesedin parçalanmaya yüz tuttuğunu belirleyen polis, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla otomobili çekici yardımı ile Antalya Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürdü. Burada Mekki'nin cesedi üzerinde inceleme yapan polis, gögüs bölgesinde ve kollarında 20'nin üzerinde kesici alet izi olduğunu belirledi.
Otomobilden çıkartılarak, cenaze arabasına konulan Mekki'nin cesedi, incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cinayeti çözmek için geniş çaplı bir araştırma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri Mohammed Mekki'nin olay öncesinde bağlantı kurduğu kişileri araştırmaya başladı.
"SİTENİN İŞLETMECİSİ E.A.’DAN ŞÜPHELENİYORUM"
birlikte cesedi teşhis için geldiği Antalya Adli Tıp Kurumu’nda konuştu. 4 yaşındaki kızıyla birlikte perişan olduklarını söyleyen Sarah Deramchi Mekki, “Evimizi kiralaması için verdiğimiz sitenin işletmecisi E.A.’dan şüpheleniyorum. İfademde polise de söyledim. Eşim çok güzel bir insandı. Ailesi Cezayir’de. Cenazeyi Cezayir’e götüreceğiz" dedi.
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