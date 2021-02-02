Emniyet Genel Müdürlüğü "Aşağı bak" iddiasını yalanladı

02 Şubat 2021 Salı, 11:19

Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi'nde dün yaşanan protestolar sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediği iddialarını yalanladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün "Türk Polis Teşkilatı" isimli resmi Twitter hesabından yayınlanan videolu mesajda, "Yalandan bir slogan, Aşağı bak-YALAN. Aşağıdan-DOĞRU. Polisimiz pandemi ortamında sadece yasa dışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor. Bu mücadele milletimiz için Türk polisi daima hazır." ifadeleri yer aldı.



