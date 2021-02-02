Emniyet Genel Müdürlüğü "Aşağı bak" iddiasını yalanladı
"Türk Polis Teşkilatı" isimli resmi Twitter hesabından yayınlanan videolu mesajda, iddia edildiği gibi polisin öğrencilere "Aşağı bak" demediği belirtildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi'nde dün yaşanan protestolar sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediği iddialarını yalanladı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün "Türk Polis Teşkilatı" isimli resmi Twitter hesabından yayınlanan videolu mesajda, "Yalandan bir slogan, Aşağı bak-YALAN. Aşağıdan-DOĞRU. Polisimiz pandemi ortamında sadece yasa dışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor. Bu mücadele milletimiz için Türk polisi daima hazır." ifadeleri yer aldı.
Yalan’dan bir Slogan...— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) February 2, 2021
Aşağı bak ? YALAN
Aşağıdan ?? DOĞRU
Polisimiz pandemi ortamında sadece yasadışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor ??
Bu mücadele milletimiz için
Türk polisi
Daima hazır pic.twitter.com/zQIQnVO2AR
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