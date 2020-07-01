Emniyet hırsızlığın en fazla olduğu illeri açıkladı
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun verdiği soru önergesini yanıtlayan Emniyet Genel Müdürlüğü, hırsızlığın en fazla gerçekleştiği illeri şöyle sıraladı: “İstanbul, Ankara, Gaziantep, İzmir, Bursa, Antalya, Diyarbakır, Adana, Mersin ve Kayseri.”
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 30 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesinde, 2015-2018 yılları arasında Türkiye’de gerçekleşen hırsızlık olaylarını sormuştu.
Oktay adına önergeye 15 Haziran 2020 tarihinde yanıt veren Emniyet Genel Müdürlüğü, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasıyla hırsızlık olaylarında Ocak 2020 başında yüzde 14’lük azalış yaşandığını ifade ederek, “Meydana gelen hırsızlık olaylarında mağdur şahıslara ait çalman eşyaların bulunmasına yönelik aramalar adli makamların talimatları sonrasında yapılmakta olup bulunan eşyalar mağdurlara teslim edilmektedir” dedi.
Emniyet hırsızlık olaylarının en fazla yaşandığı illeri ise şöyle sıraladı: “İstanbul, Ankara, Gaziantep, İzmir, Bursa, Antalya, Diyarbakır, Adana, Mersin ve Kayseri.”
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