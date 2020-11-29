Emniyet uyardı: Bu tuzağa düşmeyim
Emniyet Genel Müdürlüğü, "sosyal yardım" vadeden internet uzantılı mesajların dolandırıcılık amacı taşıdığı ve bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sosyal medya sitelerinde yer alan veya kısa mesajla gönderilen "sosyal yardım" vadeden internet uzantılı iletilerin dolandırıcılık amacı taşıdığı bildirildi.
Vatandaşlardan bu tür paylaşımlara itibar etmemeleri istenen paylaşımda, "Vatandaşlarımıza iletilen bu tip mesajlar, 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık amaçlıdır. Resmi kurumlar tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında bu tür paylaşımlara itibar edilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.
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