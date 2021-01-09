Emniyet’in atamaları ‘keyfi’ bulundu
Mahkeme, 500 polisin eski görevlerine dönmesine hükmetti ama Emniyet, yargı kararına uymadı.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) geçen temmuz ve ağustos aylarında yaptığı atamalar mahkemelik oldu. İdare mahkemesi, tercih sunulmadan ve gerekçe gösterilmeden yapılan atamaların kanuna uygun olmadığına hükmederek Emniyet mensuplarının eski görevlerine dönmelerine karar verdi. EGM’nin mahkeme kararını yerine getirmediğini öne süren polisler CİMER’e başvurdu.
Polis memurları ile Emniyet müdürlerinin de aralarında olduğu yaklaşık bin Emniyet mensubunun geçen temmuz ve ağustos aylarında ataması yapıldı. Ataması yapılan Emniyet mensuplarının bir kısmının henüz görev süresinin dolmadığı da öğrenildi. Polis memurları, herhangi bir tercih dahi sunulmadan atandıklarını savunarak kanuna aykırı atamaları yargıya taşıdı. İdare mahkemesine başvuran memurların birçoğu davayı kazandı. Bir kısmının ise görev yerinde kalmasına hükmedildi. Haklı bulunan emniyet mensuplarına ise İdare Mahkemesi’nin İdare Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesine göre 30 gün içerisinde eski çalıştığı görev yerine dönmesine karar verildi. EGM, idare mahkemesinin kararına uymayarak Bölge İdare Mahkemeleri’nden karar gelmesini bekledi. Bölge İdare Mahkemeleri de polis memurlarının eski görev yerlerine dönmesi yönünde karara imza attı. Ancak EGM’nin bu karara da uymadığı öğrenildi.
İsmini vermek istemeyen bir polis memuru, sürecin kasıtlı olarak uzatıldığını belirterek “Yaklaşık beş yüz polis arkadaşımızın eski görev yerlerine dönmesi hakkında karar verildi ama EGM bu karara uymayarak bizi zor durumda bıraktı. İl ve ilçe Emniyet müdürlerinin keyfiyeti yüzünden zor durumda bırakıldık. CİMER ve EGM’ye başvurdum ancak yanıt gelmedi” şeklinde konuştu.
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