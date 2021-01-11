Emniyet'ten 'çıplak arama' açıklaması: Bu kadar kısa sürede olmaz
İstanbul Emniyeti, Boğaziçi Üniversitesi Giriş Kapısı önünde protesto düzenleyen öğrencilere gözaltı işlemi esnasında çıplak arama yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu kadar kısa süre içerisinde kıyafet çıkarılması ve tekrar giyilmesi kesinlikle mümkün değildir" denildi.
Boğaziçi Üniversitesi rektör eylemleri sırasında gözaltına alınanlara çıplak arama dayatıldığı iddialarına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.
Açıklamada şöyle denildi:
"E.G, Y.Ö, Z.A.Ç, Ö.Ö, H.R.S. isimli şahıslar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla 'çıplak arama ve kötü muameleye maruz kalındığı' iddialarında bulunulmuştur. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere bütün şahıslarda olduğu gibi iddialarda bulunan şahısların da üst aramaları çok kısa sürelerde tamamlanmıştır. Bu kadar kısa süre içerisinde kıyafet çıkarılması ve tekrar giyilmesi kesinlikle mümkün değildir."
İşlemlerin Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği 8. Maddesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Nezarethane Talimatnamesi’nin 9. Maddesinde belirtilen hususlara uygun şekilde gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, söz konusu iddialarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.
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