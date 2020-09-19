Emrah Serbes'in cezaevinde olmadığı ortaya çıktı

19 Eylül 2020 Cumartesi, 18:12

İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül 2017'de, Emrah Serbes'in kullandığı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında, Ayhan Özçelik (59) idaresindeki plakalı otomobile arkadan çarparak kaza yapmasına neden oldu. Kazada sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirmişti. Serbes, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Emrah Serbes'in Silivri Açık Cezaevi'ne geçtikten sonra Covid-19 tedbirleri kapsamında izne çıkarıldığı ve iznin halen devam ettiği ortaya çıktı.

Tükenmez Haber'den Denizcan Akar'a konuşan Avukat Prof. Dr. Ersan Şen "Şu an hüküm devam ediyor fakat dışarıda" bilgisini paylaştı.

Öte yandan Serbes'in 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

DAVANIN REDDİNİ TALEP ETTİ

İzmir, Torbalı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Davacı Ahmet Mert Özçelik'in avukatı davanın kabulüne, davalı Serbes'in avukatı ise davanın reddine karar verilmesini talep etti. Mahkemede gerçekleşen diyalog sırasında Serbes'in Silivri Açık Cezaevi'nden çıkarıldığı ve iznin sürdüğü ortaya çıktı.

'HÜKÜM DEVAM EDİYOR FAKAT DIŞARIDA'

Serbes'in avukatlarından Ersan Şen de iznin yeni olmadığını belirterek "Şu an hüküm devam ediyor fakat dışarıda" dedi. Şen, "Herkes gibi o da hakkını kullandı" diye konuştu.

'DAVALI CEZAEVİNDE DEĞİLDİR'

Mahkemede yaşanan diyalog şu şekilde:

Özçelik'in avukatı: Davamızın kabulune karar verilmesini talep ediyoruz

Serbes'in avukatı: Manevi tazminat miktarı fahiştir, istenilen manevi tazminat miktarına, hatta 4'te birine dahi hükmedilse müvekkilim fakirleşecektir, müvekkilim zaten cezaevindedir, aynı zamanda daha önceki celselerde keşif talebimiz vardı, davanın reddini talep ediyoruz.

Özçelik'in avukatı: Davalı cezaevinde değildir, çıkmıştır.

1 MİLYON 400 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT

Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, Serbes'in Özçelik'e annesinin vefatı dolayısıyla 550 bin lira, babasının vefatı dolayısıyla 550 bin lira, kardeşinin dolayısıyla 300 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Manevi tazminatın, kaza tarihi olan 22 Eylül 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte istinaf yolu açık olmak üzere davacıya ödenmesi kararlaştırıldı.