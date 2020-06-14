Emre Belözoğlu Başkan Ali Koç için ne dedi?

14 Haziran 2020 Pazar, 08:46

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında açıklamlalarda bulundu. Emre, Başkan Ali Koç için, "Fenerahçe'ye çok büyük katkı sağlıyor, onun yaptığının karşılığı ödenemez" dedi.

Sahadaki kazanma hırsını anlatan ünlü futbolcu, "Antrenman bu işin artık yüzde 15-20'lik kısmı. Yüzde 40 dinlenme, yüzde 40 da beslenme. Yoksa böyle oynayamazsınız. Hagi'den, Galatasaray altyapısından çok şey öğrendim ama insanın fıtratı da belirleyici oluyor. Bazen ayarı kaçırdığım zamanlar oluyor. Ben sahada elimden geleni yapmaya çalıştım. Son 7 haftada da böyle olacak gibi görünüyor" dedi.

FUTBOLU BIRAKACAK



Sezon sonu futbolu bırakacağını ifade eden Emre Belözoğlu, "Sezon sonuyla alakalı karar verdim. Bunun dönüşü olacağını sanmıyorum. Avrupa Şampiyonası'na gidip final yapmak güzel olurdu ama nasip değilmiş. Ben de futbolu bırakmayı istemem. Hayatımı buna adadım. Kolay olmayacak ama hayatın da gerçekleri var. Benim A Lisans'ım var. Güncelleme programlarına katıldım. Kulübede bulunmam için yeterli. Yanımızda Pro Lisansı olan birini bulundurmamız gerekiyor ama" sözlerini kullandı.

'Sezon sonu itibariyle Fenerbahçe'nin sportif direktörü olacak mısın' sorusuna yanıt veren deneyimli orta saha, "Camiamızın lideri başkanımızdır. Benim için değerli bir insan. Tüm zamanını camiamıza ayırıyor. Ona destek olmamız gerekiyor. Benden ne istenirse onu yapacağım. Sahada olduğu gibi saha dışında da camiamız için elimden geleni yapacağım.

Ben çok büyük teknik adamlarla çalıştım. Hayalim hep sahanın içinde kalmak. Bu benim hayalim ve her zamanda yaşamak istiyorum. Fenerbahçe ile ilgili en büyük hayalim ciddi bir oyuncu havuzu oluşturmak. Kendi kadrosunda altyapıdan yetiştirdiği oyuncuların olması. Daha sonra bu oyuncuları yurt dışına gönderen bir sistem oluşturmak. Bunu yapabilirsek en büyük mutluluğu o zaman yaşarım. Yönetici olmak hiç kolay değil. Altyapıyı çare olarak görüyorum. Yeter ki onlara inanıp güvenelim" şeklinde konuştu.

Takımdaki genç oyuncuların şans bulacağını düşündüğünü ifade eden Emre Belözoğlu, "Genç olarak çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzde bir süreç var. Bu süreçte onlar da şans bulacaktır. Tahir hoca onlara da şans verirse kendilerini gösterecektir. Başkanımızın verdiği hizmetin karşılığı Türkiye'de yok. Ciddi bir destek var. İnşallah sportif başarı da onun karşısına gelir" dedi.

BİZ DAHA ÇOK KOŞTUK

Kayserispor maçındaki formuyla ilgili konuşan deneyim oyuncu, "İlk yarıda da pozisyonlarımız var. Bizim takımımızda kaliteli oyuncular var. Sadece benim üzerimden bunu söylemek hakkaniyetli değil. 10 kişi kalmamıza rağmen ciddi efor gösterdik. Biz 10 kişi olmamıza rağmen rakibimizden 3 kilometre fazla koştuk" ifadelerini kullandı.

Salı günü oynanacak Trabzonspor maçı ile ilgili de fikirlerini belirten Emre Belözoğlu şunları söyledi:

Kendi sahamızda oynanamız avantaj. Şu anda Trabzonspor iyi bir takım kurdu. Gerçekçi bir hedef olarak kendimize kupayı koyduk. Bu son dakika galibiyeti bizim için motivasyon oldu. İnşallah kazanan taraf biz oluruz.

NOVAK'I YALANLADI

Belözoğlu, Novak'ı Fenerbahçe'ye transfer etmek istediği ile ilgili gelen soruya ise, "Bunlar doğru değil. Hedefimiz ligi en üst sürede tamamlamak" cevabını verdi.

37 yaşındaki Atiba hakkındaki fikirlerini ifade eden Emre Belözoğlu, "Çok saygı duyduğum biri. Bu tarz oyuncuların ülkemizde çoğalması gerekiyor" sözlerini kullandı.

Beğendiği Türk futbolcular hakkında ise "Bizim yerimiz rahatlıkla doldurulur. (Gülerek) İrfan Can çok ciddi bir gelişim gösterdi. Ondan çok şey bekliyorum. Abdüş (Abdülkadir Ömür) var bizim. Bizim Ömer Faruk Beyaz var" ifadelerini kullandı.